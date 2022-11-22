إنجاز تاريخي للمنتخب السعودي بإحراز الفوز الأول للعرب في مونديال قطر

حقق المنتخب السعودي إنجازًا تاريخيًا اليوم الثلاثاء بإحراز الفوز الأول للعرب في مونديال قطر 2022 على نظيره الأرجنتيني لتحقق واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ البطولة وسط فرحة عربية غامرة.

وفازت السعودية على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في أولى مباريات المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم قطر 2022 التي أقيمت على ملعب لوسيل بالدوحة.

وافتتح المنتخب الأرجنتيني التسجيل في الدقيقة العاشرة بهدف سجله ليونيل ميسي من ضربة جزاء ثم حسم المنتخب السعودي المباراة لصالحه بهدفين في الشوط الثاني سجلهما صالح الشهري وسالم الدوسري في الدقيقتين 49 و53 من المباراة.

وقرر الحكم خلال الشوط الأول إلغاء ثلاثة أهداف للمنتخب القادم من أمريكا الجنوبية بسبب التسلل. وظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أول مباراة له ضمن آخر مونديال سيخوضه في مسيرته.

وقدمت السعودية عرضًا مذهلًا في الشوط الثاني وسجلت هدفين متتاليين بعد الاستراحة، حيث انتفضت لتصعق الأرجنتين وتخرج بالانتصار 2-1 في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم لكرة القدم في استاد لوسيل وأمام أكثر من 88 ألف متفرج اليوم الثلاثاء.

وحقق المنتخب السعودي أول 3 نقاط في المسابقة، ليتصدر مؤقتا المجموعة الثالثة في انتظار المباراة الأخرى في المجموعة التي ستجمع بولندا والمكسيك بملعب 974.

وفي الجولة الثانية يواجه منتخب السعودية السبت المقبل نظيره البولندي بملعب المدينة التعليمية، وستكون الأرجنتين في موقف حرج قبل مواجهة المكسيك في الجولة المقبلة حيث يسعى ميسي لتحقيق اللقب الوحيد الغائب عن خزائنه.