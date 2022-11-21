رونالدو يعلق على “المقابلة” النارية وتأثيرها على منتخب البرتغال في مونديال قطر

قال قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو إن المقابلة “النارية” التي هاجم فيها ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي لم يكن لها أي تأثير سلبي على منتخب بلاده في بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022.

وأضاف رونالدو، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أنه لا يشعر بأي قلق من إمكانية تأثير أفعاله على منتخب البرتغال، مؤكدا أنه متفائل بفرص الفريق في الفوز بكأس العالم.

وتابع “في حياتي، التوقيت الأمثل دائما يكون توقيتي. لست مضطرا إلى التفكير في ما يراه الآخرون. أتحدث عندما أريد. اللاعبون يعرفونني جيدا فعلا منذ سنوات، ويعرفون طبيعتي”.

وتحدّث رونالدو عن منتخب بلاده، قائلا “هذه مجموعة طموحة ومتحمسة وفي كامل التركيز، لذا أنا أثق في أنها (المقابلة) لن يكون لها تأثير سلبي على تركيز الفريق واستقراره”.

وقال رونالدو متحدثا عن نفسه بصيغة الغائب “كل شيء متعلق به سيثير الانتقادات والجدل”.

“مصافحة فاترة”

وأكد رونالدو أن المصافحة الغريبة بينه وبين زميله في مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فرنانديز، التي التقطتها الكاميرات وانتشرت على نطاق واسع، كانت نتيجة مزحة بينهما.

وأضاف رونالدو “علاقتي به (فرنانديز) ممتازة. كنت أمازحه. تأخرت طائرته وسألته ما إذا كان قد جاء بالقارب. هذا كل شيء. الأجواء في غرفة تغيير الملابس ممتازة. لا مشاكل. المجموعة قوية. وأستغل هذه الفرصة لأقول: كفى سؤالا عني”.

في كامل لياقته

وأكد النجم البرتغالي (37 عاما) أنه تعافى تماما بعد غيابه عن مباراة ودية أمام نيجيريا في لشبونة، الخميس الماضي، بسبب مشكلة في المعدة.

وقال رونالدو إنه يشعر بأنه في كامل لياقته وتألقه، وتدرب مع المنتخب البرتغالي بصورة طبيعية منذ وصوله إلى الدوحة الجمعة الماضية.

وأضاف “أشعر أن حالتي ممتازة. تعافيت وأتدرب بصورة جيدة، ومستعد لبدء كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة”.

وتابع “أعتقد أن منتخب البرتغال الحالي أمامه فرصة رائعة، وبالتأكيد أعتقد أن بوسعنا الفوز بالبطولة، لكن علينا التركيز على المباراة المقبلة والفوز على غانا ثم الانطلاق والمضي قدما بعد ذلك”.

وأردف “سنرى في النهاية من هو الفريق الأفضل، لكني أعتقد أن منتخب البرتغال هو أفضل فريق في العالم، وعلينا إظهار ذلك على أرض الملعب”.

وتنافس البرتغال في كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات غانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية.