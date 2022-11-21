اهتمام إعلامي عالمي بحفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022

استحوذ حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 الذي أقيم أمس الأحد بملعب البيت المونديالي على اهتمام وسائل الإعلام العالمية، لما شهده من إعداد وتنظيم وإبهار غير مسبوق في تاريخ افتتاحات البطولة الأبرز في العالم.

ووصفت وسائل الإعلام العالمية حفل الافتتاح بالتاريخي، حيث خطف أنظار العالم وأثار تفاعلًا واسعًا من محبي الساحرة المستديرة.

وأكدت وكالة الأنباء الألمانية أن قطر نظمت حفل افتتاح مبهر للنسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم، مشيرة إلى ما تضمنه الحفل من فقرات تمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، فضلًا عن الفقرة الفنية التي استعرضت أغاني النسخ السابقة لكأس العالم مع عرض تمائم تلك البطولات.

وأبرزت الوكالة، تأكيد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن قطر بذلت مجهودًا مضنيًا في سبيل تنظيم واحدة من أنجح البطولات في تاريخ كأس العالم، معربًا عن أمله في أن يشهد العالم أجمع مهرجانًا كرويًا مبهرًا على أرض الدوحة.

واهتمت وكالة الأنباء الفرنسية بتأكيد أمير قطر أن الناس سوف يجتمعون على مختلف أجناسهم وجنسياتهم وعقائدهم وتوجهاتهم في قطر وحول الشاشات في جميع القارات للمشاركة في لحظات الإثارة ذاتها، مبرزة قوله “ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبًا لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم في الوقت ذاته”.

وأضافت الوكالة، أنه بعد حفل افتتاحي قال الأمير “بدءًا من هذا المساء، وطوال 28 يومًا، سوف نتابع، ومعنا العالم بأسره، بإذن الله، المهرجان الكروي الكبير، في هذا الفضاء المفتوح للتواصل الإنساني والحضاري”.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أنه قبل ساعات قليلة من انطلاق الحدث الكروي الأكبر للمرة الأولى في بلد عربي مسلم، تصاعدت الأجواء وسط الدوحة مع تدفق المشجعين من الأركان الأربعة للكرة الأرضية.

وأضافت “على طول الطريق المؤدية إلى استاد البيت المستوحى من الخيمة التقليدية التي سكنها أهل البادية، ارتفعت الأعلام القطرية على مداخل البيوت ومن نوافذ السيارات”.

قطر دخلت التاريخ

من جانبها، أكدت وكالة الأنباء الأردنية أن حفل الافتتاح اتسم بالإبهار واستخدام تكنولوجيا حديثة تستخدم للمرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم.

وأضافت الوكالة أنه مع انطلاق صافرة البداية للبطولة، تكون قطر قد دخلت تاريخ كرة القدم والرياضة العالمية من بابه الواسع، لتدون فصلًا جديدًا من فصول استضافة المونديال، كأول دولة عربية شرق أوسطية تحتضن الحدث الكوني الكبير.

ونقلت عن فاطمة سامورا، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، قولها إن الحفل كان الأكثر إبهارًا في تاريخ كأس العالم، والأجمل على الإطلاق، مشيرة إلى أن أنظار العالم كلها كانت مصوبة نحو قطر.

وأشارت الوكالة الأردنية إلى أن النسخة الراهنة من بطولة كأس العالم تتميز بمعايير استثنائية، يأتي في مقدمتها قرب المسافات بين الملاعب.

بدورها، أكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن حفل الافتتاح شهد مزجًا فريدًا بين عبق الشرق بنكهة قطرية خالصة وبين حداثة الغرب بإيقاعه السريع.

وأضافت أن هذا الحفل شكل عرضًا عالميًا معاصرًا يقدم رسالة مهمة تخرج من الوطن العربي الكبير إلى العالم أجمع، ومن خلاله جرى توجيه دعوة لالتقاء الجميع في وحدة واحدة، وربط الجسور بين جميع الاختلافات في العرق والثقافة واللون والجنسية، لملء كل المسافات بالقبول والاحترام والتعايش.

أما وكالة الأناضول للأنباء، فأكدت أن حفل الافتتاح انطلق وسط أجواء حماسية ومهرجانية، وأبرزت ترحيب أمير قطر بجماهير كأس العالم من جميع الجنسيات حول العالم، قائلًا “أهلًا وسهلًا بالعالم في دوحة الجميع”.