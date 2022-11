“أنا مستعد للعب”.. جو بايدن يفاجئ منتخب بلاده قبيل أولى مبارياته بالمونديال (شاهد)

فاجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن فريق منتخب بلاده لكرة القدم باتصال هاتفي، مساء الأحد، تحفيزًا ودعمًا للاعبين قبيل أولى مباراة لهم في كأس العالم قطر 2022 اليوم الاثنين أمام منتخب ويلز.

وفي مقطع فيديو نشره المنتخب عبر منصاته وكذلك بايدن، يتصل الرئيس من داخل البيت الأبيض للتحدث مع المدرب واللاعبين الذين يستعدون لمباراة المونديال الأولى في قطر.

وفي بداية حديثه الحماسي قال بايدن مازحًا “أيها المدرب، أدخلني في التشكيلة. أنا مستعد للعب”، وسط ضحكات اللاعبين.

