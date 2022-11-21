“أنا مستعد للعب”.. جو بايدن يفاجئ منتخب بلاده قبيل أولى مبارياته بالمونديال (شاهد)

فاجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن فريق منتخب بلاده لكرة القدم باتصال هاتفي، مساء الأحد، تحفيزًا ودعمًا للاعبين قبيل أولى مباراة لهم في كأس العالم قطر 2022 اليوم الاثنين أمام منتخب ويلز.

وفي مقطع فيديو نشره المنتخب عبر منصاته وكذلك بايدن، يتصل الرئيس من داخل البيت الأبيض للتحدث مع المدرب واللاعبين الذين يستعدون لمباراة المونديال الأولى في قطر.

وفي بداية حديثه الحماسي قال بايدن مازحًا “أيها المدرب، أدخلني في التشكيلة. أنا مستعد للعب”، وسط ضحكات اللاعبين.

Please hold, the President is on the line… 📞 pic.twitter.com/N6CxwOhqgN — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 20, 2022

وأضاف “منتخبنا ليس مرشحًا للبطولة، لكنكم يا رفاق لديكم بعض من أفضل اللاعبين في العالم وتمثلون بلادكم. سوف تلعبون بقلوبكم. لذلك، دعونا نصدمهم جميعًا”.

وتابع محفزًا الفريق “استمروا في الثقة ببعضكم البعض، والعبوا بأقصى ما تستطيعون من أجلكم ولعائلاتكم وزملائكم، البلد بأكمله يدعمكم”، وطالبهم بتقديم أقصى ما في وسعهم.

ورد مدرب المنتخب جريج بيرهالتر “هذه رسالة لطيفة للغاية سيدي الرئيس. الفريق بأكمله هنا الآن ونحن نقدر دعمك حقًا، ونحن على استعداد للذهاب”.

وقال بايدن في ختام مكالمته “أتمنى أن أكون هناك لأراكم، العبوا بقلوبكم، أنا أعلم أنكم ستفعلون”، وانتهت المكالمة بالتصفيق الحار لبايدن وتأكيد الفريق على الامتثال لنصائحه.

واتصال الرئيس بالفرق الأمريكية ليس بالأمر الجديد، فعندما فاز المنتخب الأمريكي للسيدات بكأس العالم في عام 2015، اتصل الرئيس باراك أوباما بالفريق بعد سحق اليابان من أجل اللقب.

وتلعب الولايات المتحدة ضد ويلز في المباراة الأولى من دور المجموعات مساء اليوم بملعب أحمد بن علي في مدينة الريان جنوب غرب العاصمة الدوحة.