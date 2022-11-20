كريم بنزيما “مهاجم فرنسا” يغيب عن كأس العالم في قطر ويوجه رسالة للجماهير

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، السبت، استبعاد المهاجم كريم بنزيما من تشكيلة منتخب بلاده في كأس العالم بقطر بعد تعرّضه لإصابة أثناء التدريبات.

واضطر اللاعب الفائز بالكرة الذهبية، والذي يعاني من مشكلة عضلية، إلى مغادرة تدريب فرنسا حاملة اللقب في وقت سابق السبت.

بنزيما لن يتواجد في كأس العالم FIFA قطر 2022 🫤https://t.co/IJ27p4lHkb — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 19, 2022

وقال مدرب فرنسا ديدييه ديشان “أنا حزين للغاية من أجل كريم الذي جعل من كأس العالم هدفًا كبيرًا له”.

وأضاف “رغم هذه الضربة الجديدة التي تلقاها المنتخب الفرنسي، فإن لدي ثقة كاملة في مجموعة اللاعبين. سنبذل قصارى جهدنا لمواجهة التحدي الضخم الذي ينتظرنا”.

أداء رائع لكريم بنزيما

وقدّم بنزيما أداءً رائعًا مع ريال مدريد الموسم الماضي، حيث سجّل 44 هدفًا في 46 مباراة بجميع المسابقات ليساعد الفريق على تحقيق ثنائية دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوربا.

وكان بنزيما هداف منتخب فرنسا في كأس العالم 2014، لكنه لم يكن جزءًا من انتصار الفريق في نسخة 2018، بعد أن عاد إلى المنتخب الفرنسي العام الماضي فقط بعد غياب دام 6 سنوات.

وغاب بنزيما -وهو مسلم من أصل جزائري- عن تشكيلة فرنسا المشاركة في بطولة أوربا 2016، ليتخذ قرارًا بعدها بالابتعاد عن اللعب مع المنتخب الفرنسي.

⚽️ الفرنسي كريم بنزيمة @Benzema يوجه رسالة للجماهير بعد تأكد غيابه عن كأس العالم للإصابة 💬لم أستسلم أبدا في حياتي ولكن يجب أن أفكر في الفريق كما كنت أفعل دائمًا ، لذلك يجب أن أترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة مجموعتنا في تقديم كأس عالم جيد. شكرا لكم على كل رسائل الدعم pic.twitter.com/NSNP9P8BjA — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 19, 2022

وقال كريم بنزيما في تصريحات إن المدرب ديشان “رضخ لضغوط الجانب العنصري داخل فرنسا” عندما استبعده، عقب اتهامه بابتزاز زميله السابق في منتخب فرنسا ماتيو فالبوينا.

ومنذ عودته إلى صفوف المنتخب الفرنسي، سجّل بنزيما 10 أهداف في 16 مباراة.

🟥 #آخر_خبر | تقارير إعلامية فرنسية تؤكد أن كريم بنزيمة سيغيب عن كأس العالم بعد أن كشفت فحوصات أولية إصابته في فخذه اليسرى pic.twitter.com/ugMaq556Qv — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 19, 2022

وكتب بنزيما في منشور عبر إنستغرام “لم أستسلم أبدًا في حياتي، ولكن الليلة يجب أن أفكر في الفريق كما كنت أفعل دومًا، لذا فإن الأسباب تحثني على ترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة فريقنا على خوض كأس عالم رائع، شكرًا على كل رسائل الدعم التي قدمتموها”.

وستفتتح فرنسا مشوارها أمام أستراليا في المجموعة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل، وسيفتقر “منتخب الديوك” بالفعل إلى جهود بول بوغبا ونجولو كانتي إضافة إلى كريستوفر نكونكو بسبب الإصابة.