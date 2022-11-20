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كأس العالم قطر 2022

كريم بنزيما “مهاجم فرنسا” يغيب عن كأس العالم في قطر ويوجه رسالة للجماهير

كريم بنزيمة أثناء تدريب المنتخب الفرنسي في ملعب السد- 17 نوفمبر (رويترز)
20/11/2022-|آخر تحديث: 20/11/202210:22 AM (مكة المكرمة)

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، السبت، استبعاد المهاجم كريم بنزيما من تشكيلة منتخب بلاده في كأس العالم بقطر بعد تعرّضه لإصابة أثناء التدريبات.

واضطر اللاعب الفائز بالكرة الذهبية، والذي يعاني من مشكلة عضلية، إلى مغادرة تدريب فرنسا حاملة اللقب في وقت سابق السبت.

وقال مدرب فرنسا ديدييه ديشان “أنا حزين للغاية من أجل كريم الذي جعل من كأس العالم هدفًا كبيرًا له”.

وأضاف “رغم هذه الضربة الجديدة التي تلقاها المنتخب الفرنسي، فإن لدي ثقة كاملة في مجموعة اللاعبين. سنبذل قصارى جهدنا لمواجهة التحدي الضخم الذي ينتظرنا”.

أداء رائع لكريم بنزيما

وقدّم بنزيما أداءً رائعًا مع ريال مدريد الموسم الماضي، حيث سجّل 44 هدفًا في 46 مباراة بجميع المسابقات ليساعد الفريق على تحقيق ثنائية دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوربا.

وكان بنزيما هداف منتخب فرنسا في كأس العالم 2014، لكنه لم يكن جزءًا من انتصار الفريق في نسخة 2018، بعد أن عاد إلى المنتخب الفرنسي العام الماضي فقط بعد غياب دام 6 سنوات.

وغاب بنزيما -وهو مسلم من أصل جزائري- عن تشكيلة فرنسا المشاركة في بطولة أوربا 2016، ليتخذ قرارًا بعدها بالابتعاد عن اللعب مع المنتخب الفرنسي.

وقال كريم بنزيما في تصريحات إن المدرب ديشان “رضخ لضغوط الجانب العنصري داخل فرنسا” عندما استبعده، عقب اتهامه بابتزاز زميله السابق في منتخب فرنسا ماتيو فالبوينا.

ومنذ عودته إلى صفوف المنتخب الفرنسي، سجّل بنزيما 10 أهداف في 16 مباراة.

وكتب بنزيما في منشور عبر إنستغرام “لم أستسلم أبدًا في حياتي، ولكن الليلة يجب أن أفكر في الفريق كما كنت أفعل دومًا، لذا فإن الأسباب تحثني على ترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة فريقنا على خوض كأس عالم رائع، شكرًا على كل رسائل الدعم التي قدمتموها”.

وستفتتح فرنسا مشوارها أمام أستراليا في المجموعة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل، وسيفتقر “منتخب الديوك” بالفعل إلى جهود بول بوغبا ونجولو كانتي إضافة إلى كريستوفر نكونكو بسبب الإصابة.

المصدر : رويترز