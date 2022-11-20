“حالمون”.. فيفا يعلن عن حفل افتتاح مبهر لمونديال قطر 2022
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن استاد البيت، بتصميمه المستلَهم من الخيمة البدوية التقليدية، سيشهد اليوم الأحد حفل الافتتاح المبهر للنسخة الأولى من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي يستضيفها الشرق الأوسط والعالم العربي.
وستكون رسالة الحفل الذي يمتد 30 دقيقة بمثابة دعوة إلى العالم أجمع كي يأتي إلى قطر.
وأكد فيفا في بيان له أن مفاجآت عديدة بانتظار جماهير الساحرة المستديرة حول العالم، والعرض الأهم يحمل عنوان Dreamers (حالمون) التي ستكون أغنية جديدة تضاف إلى قائمة الأغاني الرسمية لكأس العالم FIFA وتحمل توقيع نجم البوب الكوري الجنوبي وعضو فرقة “بي تي إس” جونغكوك، والمطرب القطري فهد الكبيسي.
لا تفوّت عرض أغنية دريمرز (الحالمون) مباشرة خلال حفل افتتاح كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في ٢٠ نوفمبر pic.twitter.com/QptopTe3Yk
— Road to 2022 (@roadto2022) November 19, 2022
أما الفكرة التي يتمحور حولها حفل الافتتاح فهي التقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية والاحترام والشمولية، حيث إن كرة القدم تسمح لنا بالتقارب كقبيلة واحدة كوكبها هو الخيمة التي نعيش فيها.
ويشمل حفل الافتتاح برنامجًا مكونًا من 7 فقرات يحييها فنانون عالميون وتمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما يحتفل بالمنتخبات الـ32 المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.
"See you at the Opening!" – Jung Kook
Today, 5.30pm local time. #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3oulTUthBV
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2022
وإلى جانب المئات من المؤدين والعازفين والراقصين، سيشجع على التنوع والشمولية سفير كأس العالم غانم المفتاح، والفنانة القطرية دانا.
وتنطلق اليوم الأحد منافسات بطولة كأس العالم 2022، وعلى مدى 29 يومًا ستشهد البطولة 64 مباراة، ويُسدل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل تزامنًا مع اليوم الوطني لدولة قطر في ملعب (لوسيل).
الدوحة ترحب بكل الجماهير العاشقة لكرة القدم 🇶🇦
هلا هلا هلا في #كأس_العالم_FIFA 👋 pic.twitter.com/Mf2jZ6me3Q
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 19, 2022