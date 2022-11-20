بعد غياب منتخب بلاده عن كأس العالم لـ64 عاما.. رئيس حكومة ويلز: سعيد بمشاركة بلادي في المونديال

قال مارك دريكفورد رئيس حكومة ويلز بالمملكة المتحدة إنه سعيد بوجود منتخب بلاده في الدوحة، للمشاركة في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، خاصة وأنه بعيد عن هذه البطولة منذ 64 عامًا، كما أنها المرة الأولى التي يقام فيها المونديال في الشرق الأوسط.

وأكد في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا) الأحد، على هامش تدشينه النصب الخاص بـ”القبعة العملاقة” التي يشتهر بارتدائها المجتمع الويلزي، في حديقة متحف الفن الإسلامي أن مشاركة منتخب بلاده ومنتخب دولة قطر في هذه البطولات الكبيرة، تمثل “حلمًا”، وأنهم سيتجرؤون على هذا “الحلم” بالانتقال إلى دور ما بعد المجموعات وإلى أبعد من ذلك.

وأعرب عن أمله أن يستمتع لاعبو المنتخبين القطري والويلزي بكل لحظة من مبارياتهما، وأن يبذلوا كل ما بوسعهم للتحليق بآمالهم وطموحاتهم عاليًا، وأن “يتجرؤوا على الحلم” حتى يتحول إلى حقيقة.

ووجّه الشكر للمسؤولين القطريين على تدشين هذا النصب الخاص الذي يعد أول نصب خاص بالقبعة خارج ويلز، والذي سيكون محفزًا للجماهير من مختلف دول العالم للقراءة والمعرفة أكثر عن هذا الرمز وبالتالي الثقافة والمجتمع الويلزي.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وانطلق مونديال قطر 2022 بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت”، في أول مونديال يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.