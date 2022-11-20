الطريق إلى المونديال.. حلم قطري بدأ قبل 12 عاما واليوم أصبح حقيقة

في مساء الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2010 أعلن جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حينها فوز دولة قطر بشرف تنظيم بطولة كأس العالم 2022، في مشهد لم ولن يغيب عن مخيّلة عشاق كرة القدم في العالم العربي وفي العالم أجمع، إذ هي المرة الأولى التي تنجح فيها دولة عربية شرق أوسطية بنيل شرف تلك الاستضافة.

ومنذ تلك الليلة بدأ الحلم قبل 12 عامًا، وبعد مرور أكثر من 4380 ليلة يتحقق اليوم حين تنطلق صافرة الإيطالي دانييلي أورساتو مُعلنة انطلاق مباراة افتتاح كأس العالم قطر 2022 في ملعب البيت المونديالي.

ملاعب متطورة

ومنذ اليوم الأول لإعلان قطر رغبتها في استضافة بطولة كأس العالم، وعدت العالم بملاعب مونديالية تقام عليها مباريات البطولة الأهم في عالم كرة القدم، وجاء الوعد مصحوبًا بتحدٍ وهو أن تكون الملاعب على أعلى مستوى وصلت إليه التكنولوجيا وأرقى التصاميم، وصدقت قطر في وعدها، وقدّمت لدنيا كرة القدم 8 ملاعب مبهرة بتكنولوجيا حديثة وصديقة للبيئة وإرث مُستدام.





ورافق إنشاء وتطوير الملاعب المونديالية ثورة في مجال تحديث البنية التحتية على أرض قطر، منافذ بحرية وبرية، مطار هو الأفضل على مستوى العالم، كهرباء واتصالات، ومنشآت صحية وتعليمية، ومرافق سياحية وترفيهية وغيرها الكثير مما يُدهش الزائر، بل والمقيم على أرض قطر.

وفي قطاع الطرق غرّدت قطر خارج السرب، وأدهشت العالم بحجم إنجاز للطرق والجسور والأنفاق يفوق أي خيال، وفي وقت قياسي، وفي ظل تحديات هي الأعظم من نوعها.

وكانت قطر خلال هذه الرحلة، تؤكد في المقام الأول على مُطابقة مشروعاتها للمواصفات البيئية وأن تكون مُحايدة للكربون وصديقة للبيئة.

وقبل سويعات على انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022، تطوي قطر صفحة التجهيز والإعداد لتفتح صفحة في كتاب التاريخ عنوانها الرئيسي “كيف تحقق الحلم ليُصبح واقعًا ملموسًا؟”.

220 مليار دولار

ووفقا لبيانات رسمية فقد أنفقت قطر حوالي 220 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية ولا يشمل المبلغ بناء الملاعب والمرافق الرياضية المخصصة لكأس العالم فقط، بل يغطي كل مشروعات البنية التحتية في البلاد.

وتمكنت قطر خلال السنوات الماضية من تشييد أكثر من 100 فندق جديد ضمن سلسة فنادق فخمة ليصل إجمالي عدد الغرف في البلاد إلى أكثر من 30 ألف غرفة فندقية كما تم إنجاز شبكة أنفاق المترو “مترو الدوحة” التي تتضمن حوالي 38 محطة تغطي جميع المواقع الحيوية في الدولة.

وصل أول فندق من بين ثلاثة فنادق عائمة تستوعب المشجعين خلال كأس العالم إلى قطر الخميس حيث رست السفينة "وورلد يوروبا" المصممة لهذا الغرض في ميناء الدوحة القديم قبل الافتتاح الرسمي يوم الأحد. 👈https://t.co/lfi6JkwTLb pic.twitter.com/GLq5QO66yJ — euronews عــربي (@euronewsar) November 11, 2022

وأنجزت قطر مشاريع بنية تحتية رائدة في مجال الاتصالات والتحول الرقمي على مدى السنوات الماضية لتكون بطولة كأس العالم قطر 2022 أول نسخة من كأس العالم تعتمد على تقنيات الجيل الخامس 5G بالكامل.

وفي رحلة استضافة دولة قطر لكأس العالم تم إنشاء العديد من مشاريع البنية التحتية في القطاع الصحي، ووصل عدد المستشفيات العامة في دولة قطر إلى 10 مستشفيات إلى جانب المراكز الطبية المتخصصة، بينما وصل عدد المراكز الصحية الأولية إلى 30 مركزا صحيًا موزعين على كافة أنحاء دولة قطر.

وليس بعيد من العاصمة الدوحة، تظهر مدينة لوسيل أكبر شاهد على مشاريع البنية التحتية التي أنجزتها قطر وهي مدينة جديدة بالكامل وتعتبر من أضخم المدن الرقمية في العالم، وتضم المدينة كافة المرافق الحيوية فضلا عن احتضانها ملعب لوسيل الذي ستقام عليه المباراة النهائية لكأس العالم.

وطورت قطر في رحلة استضافتها لكأس العالم مدينة مشيرب قلب الدوحة وهي مدينة رقمية بالكامل وتضم آلاف الوحدات السكنية فضلا عن المرافق التجارية والترفيهية والحيوية، كما شيدت قطر مشروع جزيرة اللؤلؤة وهي جزر اصطناعية تشكل مدينة كاملة من رفاهية الحياة العصرية.

وفي مجال الطرق، وبهدف تعزيز نمط الحياة الصحي نفذت “أشغال” 2131 كم من مسارات المشاة والدراجات الهوائية في معظم مشاريع الطرق المحلية والسريعة، تتصل هذه المسارات بجميع الملاعب المستضيفة لبطولة كأس العالم، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 16 جسرا وخمسة أنفاق للمشاة.

وفي قطاع الطرق السريعة استطاعت الهيئة تنفيذ 1791 كم مترا من الطرق تتضمن 207 جسور و143 نفقا ومن أهم هذه الطرق طريق المجد بطول 195 كيلومترا ومحور صباح الأحمد بطول 29 كيلومترا نظرا لدورهما في ربط العديد من الطرق التي تخدم استادات المونديال.

وتتماشي الجهود القطرية في رحلة المونديال مع توجهات الاستدامة والرغبة في تحقيق نمو متوازن ومستدام، فقد صممت بعض المنشآت المونديالية بشكل مؤقت بل قابلية بعضها للتفكيك مثل استاد 974 الذي أنشأ من حاويات الشحن البحري ومواد قابلة للتفكيك تشمل الجدران والسقف والمقاعد، علاوة على استخدام أنظمة تبريد عالية الكفاءة وصديقة للبيئة في جميع الملاعب، وتقنيات إضاءة مبتكرة تلبي متطلبات الاستدامة والحفاظ على البيئة.

ومع استقبال مشجعين يزيد عددهم عن مليون نسمة وفرت الجهات المنظمة كل الإمكانيات، حيث وصل عدد الغرف المتاحة للمشجعين القادمين إلى قطر لحضور “كأس العالم 2022” إلى 130 ألف غرفة، ويتوقع أن تستقبل البلاد أكثر من مليون مشجع خلال البطولة، التي تتواصل منافساتها على مدى 28 يومًا.

كما تم تجهيز باخرتان سياحيتان، تبلغ الطاقة الاستيعابية لهما نحو 4000 غرفة، فيما ستوفر إحدى أكبر الشركات الفندقية في أوربا 10 آلاف موظف لإدارة وتشغيل أكثر من مليون ليلة إقامة في 60 ألف شقة وفيلا خلال منافسات البطولة.

على صعيد آخر ينتظر أن تبلغ العائدات الاقتصادية المنتظر أن تحصل عليها دولة قطر من تنظيم المونديال، نحو 17 مليار دولار، حيث تقدر العائدات المالية المباشرة من تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022 (2.2 مليار دولار)، فيما تقدر العائدات الاقتصادية طويلة الأجل، خلال الفترة من 2022 إلى 2035 بـ (2.7 مليار دولار)، وسط توقعات بارتفاع عائدات السياحة، التي من المنتظر أن تزدهر خلال فعاليات كأس العالم وما بعدها.