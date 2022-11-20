من داخل غرف الأخبار.. فريق الجزيرة مباشر يتفاعل مع أغنية المونديال (فيديو)

تفاعل فريق الجزيرة مباشر- كل بطريقته الخاصة- مع أغنية “ارحبوا” الخاصة بمونديال قطر 2022، وهي إحدى الأغاني الرسمية لبطولة كأس العالم التي تنطلق أولى منافساتها اليوم الأحد.

وفي غرفة البث المركزي قام أحد العاملين بتقليد الراقصين في الأغنية وخلفه تصطف شاشات المراقبة للبث المباشر، أمّا الزملاء في أحد الأقسام الفنية فتفاعلوا برسم علامة “القلب” بأيديهم.

وفي ديسك منتجي البث المباشر بالجزيرة مباشر، أدى أحد الزملاء رقصة بارعة ومرحة يمكن أن ينافس بها أداء المشاركين بالأغنية.

وفي كل أقسام العمل بالجزيرة مباشر تبارى العاملون في تقليد المشاركين في الغناء والأداء، ورحبوا هم أيضًا بضيوف المونديال في قطر بطريقة مميزة.

ولاقت الأغنية التي أطلقتها شركة (أوريدو) للاتصالات انتشارًا واسعا في الوطن العربي، وأعادت غنائها فرقة كورال الشرق المصرية وأطفال مخيمات اللجوء في إدلب السورية.

وأُطلقت أغنية ارحبوا قبل نحو شهرين وهي من كلمات الشاعر العماني حميد البلوشي، وألحان المغربي السويدي ريدوان.

ويعني عنوان الأغنية المستوحى من اللهجة القطرية “مرحبًا وأهلًا بكم” وتعكس كلماتها حرارة ترحاب القطريين بضيوفهم في مونديال 2022.

وطرحت الأغنية باللغة الإنجليزية من أداء الفرنسي ميتر جيمس، وأوزونا من بورتوريكو، وباللغة العربية من أداء القطري ناصر الكبيسي والسعودي عايض يوسف والكويتية حنين حسين، وتعكس الأغنية طيب الترحاب في قطر.

وجرى تصوير العمل الفني الخاص بالأغنية في أكثر من مكان في قطر، مثل مشيرب ولوسيل وكتارا ومترو الدوحة.

وتتجه أنظار العالم إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد، حيث تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستمر حتى 18 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، في أول مونديال ينظَّم في دولة عربية ومسلمة.