افتتاح مبهر لكأس العالم FIFA قطر 2022 بهوية عربية وإسلامية (صور)

افتتحت قطر، مساء الأحد، بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 في ملعب البيت بمدينة الخور بالقرب من العاصمة القطرية الدوحة في حفل غلبت عليه الهوية العربية والإسلامية.

وبدأ الحفل بتلاوة من القرآن الكريم، وشمل عددًا من العروض الثقافية والتراثية ذات الدلالات الرمزية عن الترحيب والكرم والضيافة، فيما تم توزيع هدايا ذات طابع عربي من عطور العود والمسك على الجمهور.

وشهد حفل الافتتاح عرضًا خاصًا لتميمة البطولة “لعيب” التي تطايرت في الهواء، وبعدها ألقى النجم السينمائي الشهير مورجان فريمان كلمة رفقة الشاب القطري غانم المفتاح سفير النوايا الحسنة في قطر في تجسيد للحوار بين الشرق والغرب.

وكان واضحًا في العروض دمج الثقافة العربية والعالمية، وإبراز ثقافة البلاد وقيمها وأهمية احترام الآخر.

كما شهد الحفل عرضًا لأغاني بطولات كأس العالم السابقة أعقبها عرض أغنية متعددة اللغات مع مشاركة المغني الكوري الشهير جونجكوك والقطري فهد الكبيسي.

وجرى بث فيلم تسجيلي لمجموعة من شباب يلعبون كرة القدم في الهواء الطلق بمشاركة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خلال فترة شبابه، وظهر الأمير الوالد في مقصورة ملعب البيت ووقّع على القميص الذي ارتداه قبل عقود.

وألقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلمة رحب خلالها بالعالم في قطر.

وأكد الأمير تميم أن قطر بذلت جهودًا مضنية في سبيل تنظيم واحدة من أنجح البطولات في تاريخ كأس العالم، معربًا عن أمله في أن يشهد العالم أجمع مهرجانًا كرويًا مبهرًا على أرض الدوحة.