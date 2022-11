العالم يوجه أنظاره إلى قطر بانتظار افتتاح الحدث الكروي الأبرز بحضور قادة وزعماء دوليين

تتجه أنظار العالم إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد، حيث تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستمر حتى 18 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، في أول مونديال ينظَّم في دولة عربية ومسلمة.

وقد توافد على الدوحة، منذ مساء أمس السبت، زعماء ورؤساء دول عربية وأفريقية ومئات الآلاف من المشجعين من مختلف دول العالم لحضور الحدث العالمي الأبرز، في حين يتابع مئات الملايين حول العالم حفل الافتتاح ومباراة الدولة المضيفة قطر والإكوادور.

ويفتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بحضور عدد من رؤساء الدول ورؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة، وذلك مساء اليوم الأحد في ملعب البيت.

ويشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022، بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث يتوجه الرئيس أردوغان اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة.

كما يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى دولة قطر اليوم لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن المشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي تأتي تلبية لدعوة من الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

ووصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الدوحة مساء أمس لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مساء اليوم الأحد.

كما وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والوفد المرافق إلى الدوحة مساء أمس لحضور حفل افتتاح البطولة في ملعب البيت.

ووصل إلى العاصمة القطرية مساء أمس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الدوحة مساء أمس لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مساء اليوم في الدوحة.

ووصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

من ناحية أخرى، وصل رئيس جمهورية السنغال ماكي سال إلى الدوحة اليوم، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم بملعب البيت.

وكان رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي قد وصل إلى الدوحة صباح اليوم، لحضور حفل الافتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن ملعب البيت، بتصميمه المستلهَم من الخيمة البدوية التقليدية، سيشهد اليوم الأحد حفل الافتتاح المبهر للنسخة الأولى من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي يستضيفها الشرق الأوسط والعالم العربي.

وقال إن رسالة الحفل الذي يمتد 30 دقيقة ستكون بمثابة دعوة إلى العالم أجمع كي يأتي إلى قطر.

How close will Qatar 🇶🇦 get to their 12-goal tally from the FIFA Arab Cup? 🤔#FIFAWorldCup pic.twitter.com/FUVQgPvGoW

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2022