العالم يوجه أنظاره إلى قطر بانتظار افتتاح الحدث الكروي الأبرز بحضور قادة وزعماء دوليين
تتجه أنظار العالم إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد، حيث تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستمر حتى 18 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، في أول مونديال ينظَّم في دولة عربية ومسلمة.
وقد توافد على الدوحة، منذ مساء أمس السبت، زعماء ورؤساء دول عربية وأفريقية ومئات الآلاف من المشجعين من مختلف دول العالم لحضور الحدث العالمي الأبرز، في حين يتابع مئات الملايين حول العالم حفل الافتتاح ومباراة الدولة المضيفة قطر والإكوادور.
#قنا_فيديو |
الليلة في #استاد_البيت
منتخب #قطر يبحث عن فوزه الأول متسلحا بالأرض والجمهور.. و #الإكوادور يخشى مفاجآت الافتتاح#قنا_رياضي #قطر2022#كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/MtNjxI9y8i
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 20, 2022
ويفتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بحضور عدد من رؤساء الدول ورؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة، وذلك مساء اليوم الأحد في ملعب البيت.
#كأس_العالم_قطر_2022
الأمين العام للأمم المتحدة يصل الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022#قنا_رياضي#قطر_2022#Qatar2022#FIFAWorldCuphttps://t.co/2O5gL7i6yP pic.twitter.com/Hcx2O1dSQT
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 19, 2022
وصول زعماء
ويشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022، بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث يتوجه الرئيس أردوغان اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة.
كما يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى دولة قطر اليوم لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن المشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي تأتي تلبية لدعوة من الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
ووصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الدوحة مساء أمس لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مساء اليوم الأحد.
كما وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والوفد المرافق إلى الدوحة مساء أمس لحضور حفل افتتاح البطولة في ملعب البيت.
الرئيس الفلسطيني يصل الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة #كأس_العالم FIFA #قطر2022#قنا #Qatar2022 #FIFAWorldCuphttps://t.co/SV9MlG2lJb pic.twitter.com/6S45bfrKsG
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 19, 2022
ووصل إلى العاصمة القطرية مساء أمس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الدوحة مساء أمس لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مساء اليوم في الدوحة.
#كأس_العالم_قطر_2022
سمو نائب الأمير خلال استقباله الرئيس الجزائري لدى وصوله إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 #قنا
#قطر2022 #الجزائر#Qatar2022 #FIFAWorldCuphttps://t.co/hKuotMcbyX pic.twitter.com/p7yK2piLXo
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 19, 2022
ووصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
من ناحية أخرى، وصل رئيس جمهورية السنغال ماكي سال إلى الدوحة اليوم، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم بملعب البيت.
سمو نائب الأمير يتقدم مستقبلي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لدى وصوله إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة #كأس_العالم_قطر_2022 #قنا
#قطر2022 #السعودية#Qatar2022 #FIFAWorldCuphttps://t.co/DsSpjD7wDG pic.twitter.com/voFgS3X9Ne
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 19, 2022
وكان رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي قد وصل إلى الدوحة صباح اليوم، لحضور حفل الافتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
الرئيس الرواندي يصل الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة #كأس_العالم_قطر_2022 #قنا
#قطر2022#Qatar2022 #FIFAWorldCuphttps://t.co/52kHDL69jF pic.twitter.com/qZCn9BrUrI
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 20, 2022
ملعب البيت
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن ملعب البيت، بتصميمه المستلهَم من الخيمة البدوية التقليدية، سيشهد اليوم الأحد حفل الافتتاح المبهر للنسخة الأولى من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي يستضيفها الشرق الأوسط والعالم العربي.
وقال إن رسالة الحفل الذي يمتد 30 دقيقة ستكون بمثابة دعوة إلى العالم أجمع كي يأتي إلى قطر.
How close will Qatar 🇶🇦 get to their 12-goal tally from the FIFA Arab Cup? 🤔#FIFAWorldCup pic.twitter.com/FUVQgPvGoW
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2022
وأكد (فيفا) في بيان له أن مفاجآت عديدة بانتظار جماهير الساحرة المستديرة حول العالم، مشيرًا إلى أن الفكرة التي يتمحور حولها حفل الافتتاح هي التقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية والاحترام والشمولية.