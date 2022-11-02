لاعبون تأكد غيابهم عن كأس العالم وآخرون يسابقون الزمن للمشاركة

يغيب عدد من نجوم كرة القدم عن بطولة كأس العالم المقامة في قطر من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 20 ديسمبر/كانون الأول بسبب الإصابة.

وفي ما يلي أسماء اللاعبين الذين تأكد غيابهم حتى كتابة التقرير:

1- بول بوغبا (فرنسا)

أصيب بوغبا في ركبته في فترة ما قبل الموسم، وخضع لجراحة في سبتمبر/أيلول الماضي لعلاج غضروفه المفصلي.

استأنف اللاعب (29 عامًا) التدريبات، لكن في 31 أكتوبر/تشرين الأول قال وكيله إن لاعب خط الوسط لن يعود إلى اللعب مع يوفنتوس ولا بطل العالم قبل مونديال قطر.

2- نغولو كانتي (فرنسا)

عانى لاعب خط وسط تشلسي من انتكاسة في إعادة تأهيله من إصابة في أوتار الركبة، مما جعله يشارك في مباراتين هذا الموسم، وسيغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية.

N'Golo Kanté for France at the 2018 World Cup: ◉ Most passes

◉ Most interceptions

◉ Most possession won Paul Pogba for France at the 2018 World Cup: ◉ Most duels won

◉ Most through balls

◉ Most passes into final ⅓ Les Bleus will be without both in 2022. 😢 pic.twitter.com/awoKpPAYwF — Squawka (@Squawka) October 31, 2022

3- رييس جيمس (إنجلترا)

أصيب الظهير الأيمن (22 عامًا) في ركبته خلال مباراة تشلسي بدوري أبطال أوربا ضد ميلان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتأكد غيابه عن البطولة في قطر بعد استبعاده لمدة 8 أسابيع.

4- دييغو جوتا (البرتغال)

سيغيب مهاجم ليفربول عن البطولة بسبب إصابة في ربلة الساق تعرّض لها خلال فوز فريقه على مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، لكن المدير الفني يورغن كلوب قال إنه لن يحتاج إلى جراحة.

After such a good night at Anfield mine ended in the worst way ! In the last minute one of my dreams collapsed 💔

I will be one more supporting from the outside, club and country, and fighting to be back as soon as possible 🙏

You'll Never Walk Alone pic.twitter.com/gKssZSnLZ1 — Diogo Jota (@DiogoJota18) October 18, 2022

5- ألكسندر إيزاك (السويد)

تعرّض مهاجم نيوكاسل يونايتد لانتكاسة أثناء تعافيه من إصابة في الفخذ، وأكد المدرب إيدي هاو أنه لن يلعب مرة أخرى إلا بعد كأس العالم.

6- بيدرو نيتو (البرتغال)

سيخضع جناح ولفرهامبتون (22 عامًا) لعملية جراحية بعد إصابة في الكاحل تعرّض لها خلال مباراة فريقه ضد وست هام يونايتد في أكتوبر.

7- بوباكار كامارا (فرنسا)

تعرّض لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي لإصابة في أربطة الركبة في سبتمبر الماضي ستبقيه خارج الملعب حتى كأس العالم.

8- آرثر ميلو (البرازيل)

تعرّض لاعب خط وسط ليفربول المعار لإصابة عضلية في الاستعداد لمباراة دوري أبطال أوربا مع رينجرز في أكتوبر.

سباق مع الزمن

وفي ما يلي قائمة باللاعبين المصابين الذين يثابرون من أجل استعادة لياقتهم.

1- روميلو لوكاكو (بلجيكا)

أصيب مهاجم إنتر ميلان في أوتار الركبة مرة أخرى بعد عودته إلى الملاعب.

ولعب هداف بلجيكا (29 عامًا) 29 دقيقة فقط في مباراتين قبل الانتكاسة بسبب الإصابة.

View this post on Instagram A post shared by Romelu Lukaku (@romelulukaku)

2- باولو ديبالا (الأرجنتين)

قال جوزيه مورينيو مدرب روما إن المهاجم الأرجنتيني تعرّض لإصابة “بالغة الخطورة” عندما أصيب في عضلة الفخذ أثناء تنفيذ ركلة جزاء ضد ليتشي.

3- كايل ووكر (إنجلترا)

خضع مدافع مانشستر سيتي لعملية جراحية ناجحة في الفخذ في أوائل أكتوبر، لكن اللاعب (32 عامًا) قال إنه واثق من أنه سيتعافى تمامًا في الوقت المناسب للقيام بالرحلة إلى قطر.

4- كالفين فيليبس (إنجلترا)

غاب لاعب وسط مانشستر سيتي عن الملاعب بسبب مشكلة في الكتف لكنه قد يعود قبل كأس العالم.

5- رونالد أروغو (أوروغواي)

اختار قلب دفاع برشلونة إجراء جراحة في الفخذ في أواخر سبتمبر، قائلًا إنه اختار الخضوع لعملية جراحية لاستعادة عافيته “في أقرب وقت ممكن”.

6- أنخيل دي ماريا (الأرجنتين)

سيغيب جناح يوفنتوس حتى أوائل نوفمبر، بسبب إصابة في أوتار الركبة قال النادي إنها ستحتاج نحو 3 أسابيع للشفاء.