لاعبون تأكد غيابهم عن كأس العالم وآخرون يسابقون الزمن للمشاركة

يغيب عدد من نجوم كرة القدم عن بطولة كأس العالم المقامة في قطر من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 20 ديسمبر/كانون الأول بسبب الإصابة.

وفي ما يلي أسماء اللاعبين الذين تأكد غيابهم حتى كتابة التقرير:

أصيب بوغبا في ركبته في فترة ما قبل الموسم، وخضع لجراحة في سبتمبر/أيلول الماضي لعلاج غضروفه المفصلي.

استأنف اللاعب (29 عامًا) التدريبات، لكن في 31 أكتوبر/تشرين الأول قال وكيله إن لاعب خط الوسط لن يعود إلى اللعب مع يوفنتوس ولا بطل العالم قبل مونديال قطر.

عانى لاعب خط وسط تشلسي من انتكاسة في إعادة تأهيله من إصابة في أوتار الركبة، مما جعله يشارك في مباراتين هذا الموسم، وسيغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية.

أصيب الظهير الأيمن (22 عامًا) في ركبته خلال مباراة تشلسي بدوري أبطال أوربا ضد ميلان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتأكد غيابه عن البطولة في قطر بعد استبعاده لمدة 8 أسابيع.

سيغيب مهاجم ليفربول عن البطولة بسبب إصابة في ربلة الساق تعرّض لها خلال فوز فريقه على مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، لكن المدير الفني يورغن كلوب قال إنه لن يحتاج إلى جراحة.

After such a good night at Anfield mine ended in the worst way ! In the last minute one of my dreams collapsed 💔

I will be one more supporting from the outside, club and country, and fighting to be back as soon as possible 🙏

— Diogo Jota (@DiogoJota18) October 18, 2022