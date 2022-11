تعرّف على جدول مباريات نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر

تنطلق بالعاصمة القطرية الدوحة، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أولى مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم، التي تقام للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وفي عاصمة عربية.

وفي ما يلي جدول مباريات نهائيات المونديال في قطر، حيث تنطلق بين أصحاب الأرض مع الإكوادور في ملعب البيت.

(وكل المواعيد بتوقيت غرينتش).

