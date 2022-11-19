مونديال قطر.. افتتاح مهرجان فيفا للمشجعين بحديقة البدع وعلى كورنيش الدوحة (فيديو)

افتتح منظمو بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مساء السبت، مهرجان (فيفا) للمشجعين بحديقة البدع وعلى كورنيش الدوحة رسميا بحضور جماهيري غفير، إلى جانب بعض أساطير كرة القدم.

ومن بين الأساطير الذين حضروا افتتاح مهرجان (فيفا) للجماهير الإسباني إيكر كاسياس، والثنائي البرازيلي روبرتو كارلوس وكافو، وكذلك الثلاثي الفرنسي يوري دجوركاييف وديفيد تريزيغيه ومارسيل ديساييه، وآخرون.

وتُعَد مهرجانات المشجعين من بين الأحداث المرتبطة بالنسخ الأخيرة من كأس العالم، حيث تستمر طوال البطولة حتى المباراة النهائية.

وأعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، في كلمة له خلال الحفل، افتتاح مهرجان فيفا للمشجعين، ورحّب بجميع مشجعي العالم في قطر، ودعاهم إلى الاستمتاع بأجواء البطولة الاستثنائية التي ستنطلق غدا الأحد.

وقال إنفانتينو “نحن فخورون بكل المشجعين من جميع أنحاء العالم، حيث إن العالم بفضلهم يجتمع الآن هنا في قطر”. وختم كلمته بالقول “أهلا بكم وحيّاكم في قطر” ثم أعلن افتتاح فعاليات المهرجان.





وستكون الجماهير من جميع أرجاء العالم على موعد مع 29 يوما من كرة القدم والموسيقى والثقافة والترفيه.

ويُعَد مهرجان المشجعين المكان المثالي لمشاهدة مباريات كأس العالم في أجواء حماسية رائعة، حيث لا تقتصر المتعة على إثارة كرة القدم فحسب، بل تشمل أيضا برنامجا ترفيهيا منوعا. فبالإضافة إلى كونه وجهة كروية يلتقي فيها المشجعون من جميع أنحاء العالم لمشاركة مشاعرهم والاحتفال بالأجواء الفريدة التي يتسم بها العرس الكروي الأغلى، سيكتشف الزوار أنشطة مميزة للمؤسسات الراعية ومعارض مكرّسة لكرة القدم، يتخللها متجر رسمي خاص بمنتجات كأس العالم المرخصة.

ومن جهة أخرى، تشمل الفعاليات الرئيسية في منطقة الكورنيش شاشات كبيرة لعرض المباريات بالإضافة إلى مهرجانات موسيقية وأنشطة ثقافية والعديد من عروض الشارع الممتعة من حول العالم، حيث تُعَد العروض الترفيهية في منطقة الكورنيش أحد أهم الأحداث التي ستشهدها الدولة خلال المونديال لما ستتميز به من أجواء كرنفالية مميزة على مسافة 6 كيلومترات تمتد من فندق شيراتون الدوحة حتى حديقة متحف الفن الإسلامي.

وستكون جماهير كرة القدم من أنحاء العالم على موعد مع برنامج ترفيهي وثقافي حافل بأنشطة وفعاليات مميزة تستهدف جميع أفراد الأسرة، وسيختبر المشجعون تجارب مدهشة عند وصولهم إلى قطر للمشاركة في أكبر حدث رياضي عالمي سيشهده العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى.