كاسياس وروبيرتو كارلوس وآخرون.. أساطير كأس العالم يرفعون الكأس مرة أخرى في قطر (فيديو)
شارك أساطير كرة القدم الذين تُوجّوا سابقًا بكأس العالم في افتتاح مهرجان (فيفا) للمشجعين في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم السبت، بحضور جماهيري كبير.
ومن بين الأساطير الذين حضروا الحفل، الإسباني إيكر كاسياس، والثلاثي البرازيلي روبرتو كارلوس وكافو وبيبيتو، وكذلك الثلاثي الفرنسي يوري دجوركاييف وديفيد تريزيغيه ومارسيل ديساييه، وآخرون.
أساطير كأس العالم يرفعون الكأس مرة أخرى في قطر 🏆
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2022
وتُعَد مهرجانات المشجعين من بين الأحداث المرتبطة بالنسخ الأخيرة من كأس العالم، إذ تستمر طوال البطولة حتى المباراة النهائية.
وشارك في الافتتاح ممثلون عن الاتحاد الدولي لكرة القدم وممثلون عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث بدولة قطر.