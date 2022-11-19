قطر تقيم صالات للاجئين والنازحين في 8 دول لمتابعة مونديال 2022 (فيديو)

كشفت قطر عن تطوير أكثر من 10 مناطق للمشجعين من اللاجئين والنازحين في 8 دول مختلفة، بهدف مشاركتهم الفرحة لمشاهدة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق غدا الأحد بالدوحة.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة القطرية الدوحة أمس الجمعة أشادت مساعد وزير الخارجية لولوة الخاطر بجهود إقامة مناطق مشجعين للنازحين واللاجئين في فلسطين والأردن والسودان والعراق ولبنان واليمن وتركيا وبنغلاديش.

وأعربت لولوة الخاطر عن سعادتها بأن تمثل هذه البطولة الفريدة فرصة للتغيير نحو الأفضل لشعوب العالم كافة، مؤكدة أن “الرياضة ظلت دائما في صدارة اهتمامات دولة قطر على مدى السنوات الماضية”.

وأضافت لولوة الخاطر أن شعوب المنطقة قد “ظلمت حين أصبحت ضحية لأزمات متلاحقة ونزاعات مسلحة وصراعات طاحنة وتصعيد متزايد لخطاب التخويف من الإسلام، والخطاب الشعبوي وحملات مغرضة قائمة على ازدواجية المعايير”.

وأوضحت لولوة الخاطر، أن مناطق المشجعين للاجئين والنازحين تمثل “بارقة أمل ولحظة يختطفونها من عمر الزمن، ليشاركونا ونشاركهم فرحة مونديال العرب والمسلمين والإنسانية جمعاء كأس العالم FIFA قطر 2022”.

بدوره، أوضح مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري محمد صلاح أن الأنشطة تتضمن توفير شاشات عرض عملاقة، وتجهيز مواقع لإقامة بطولات رياضية في كرة القدم لفئة الأطفال والشباب، تحاكي كأس العالم، فضلا عن تنفيذ أنشطة ثقافية وتوعوية وترفيهية ومسابقات لجميع الفئات، علاوة على توفير أماكن خاصة للنساء ولذوي الاحتياجات الخاصة لحضور المباريات.

لطالما أكدتْ دولة قطر أن الارث الحقيقي لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢ هو للمنطقة برمتها، وبإعلاننا اليوم عن مناطق المشجعين المخصصة للنازحين واللاجئين نؤكد على أن #قطر٢٠٢٢_فرحة_للجميع #قطر2022 pic.twitter.com/96CFQlruTT — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) November 18, 2022

صالتان للمشجعين بالأراضي الفلسطينية

من جانبها قالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة (تابعة لوزارة الخارجية القطرية)، في بيان اليوم السبت: إنه تم توفير مكانين في الأراضي الفلسطينية لعرض مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022.

وأضافت اللجنة، أن تلك الخطوة تأتي من منطلق حرص دولة قطر على توفير مساحات للمشجعين من الأشقاء الفلسطينيين لمتابعة مباريات البطولة.

وأوضحت أن المكان الأول يقع في صالة سعد صايل وسط مدينة غزة إذ تم تجهيزه بشكل كامل لاستقبال مشجعي كرة القدم، والمهتمين بالبطولة الأولى من نوعها في الوطن العربي، والتي تُقام لأول مرة في دولة مسلمة.

وأردفت: وفي الضفة الغربية، تم تجهيز صالة عرض في قاعة أبسا الرياضية في مجمع رام الله الترويجي، لتستضيف المشجعين والمتابعين طوال فترة المونديال.

السيد نواف عبد الله الحمادي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في @qcharity بحسب إحصائيات @un يوجد أكثر من 89 مليون نازح ولاجئ حول العالم اضطروا للتهجير من بلادهم ومناطقهم، منهم 41% بمعدل 35 مليون هم من القصَّر أو الأطفال الذين يعانون من مرارة هذا التهجير أو اللجوء pic.twitter.com/eJiBC1mSrW — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) November 18, 2022

​​​​​​​وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتنطلق البطولة بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب البيت، في أول مونديال يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.