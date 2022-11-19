“فيها الكثير من المساجد”.. مراسل فرنسي يصف انطباعه عقب وصوله قطر (فيديو)

أجاب مراسل إذاعة (أوربا 1) مذيع قناة (سي نيوز) الفرنسية عن انطباعه على قطر التي يتواجد بها لتغطية كأس العالم 2022، بأن فيها “الكثير من المساجد”.

وانفجر المذيع باسكال براود ضاحكًا وكل من معه في الأستوديو خلال برنامج إخباري، الخميس، وعقّب على المراسل جاك فيندروكس بالقول: “هذا أمر طبيعي إنك في قطر”.

وبادر أحد المذيعين في الأستوديو بالقول ممازحا، “لو لم نكن على المباشر لحذفنا المقطع لكن ماذا نفعل الآن”.

وكان باسكال يسأل مراسل إذاعة (أوربا 1) عما إذا كان قد واجه أي مشاكل في قطر، بعد وصوله الأربعاء لتغطية تدريبات ومباريات المنتخب الفرنسي.

"هناك الكثير من المساجد".. حوار على الهواء بين مذيع وصحفي فرنسي وصل إلى #قطر لتغطية كأس العالم#الجزيرة_مونديال22pic.twitter.com/hq23MQut8K — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 18, 2022

وأكد فيندروكس أن كل شيء على ما يرام وأنه وصل متأخرًا وطلب شطيرة صغيرة وأكلها في الفندق، وأنه خرج للتجوال في اليوم التالي.

وبدا براود متحفزًا وهو يقول “أنا أعرف أحدًا هناك لا يريد الخروج من الفندق”، وأيضا عندما قاطع المراسل وهو ينتقد الهجوم على قطر لتنظيمها كأس العالم.

وقال مراسل أوربا 1: “الجميع يعلم منذ 12 عاما أن قطر ستنظم كأس العالم 2022، لا أفهم هذا الهجوم في الأشهر الستة الأخيرة”.

وأضاف فيندروكس أنه يتفق مع إيمانويل ماكرون الذي رفض “تسييس الرياضة” حيث قال الرئيس الفرنسي إنها فكرة “سيئة”.

وكان ماكرون سبق وأعلن أنه سيذهب إلى قطر لتشجيع منتخب بلاده، إذا تأهل الفريق للدور نصف النهائي.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم ابتداء من يوم غد الأحد 20 من نوفمبر/ تشرين الثاني، و18 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وينطلق مونديال قطر 2022 بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت”، في أول مونديال يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

المذيع يسأل صحفياً فرنسياً عن حاله بعد وصوله إلى #قطر، فيردّ قائلاً هناك الكثير من المساجد، فيضحك المذيع ومن معه في الاستوديو ويقول له إنّك في #قطر ونحن على الهواء.

عقدتهم المزمنة الإسلام والمساجد!! pic.twitter.com/SFQaCZHCKy — عبدالعزيز التويجري A. Altwaijri (@AOAltwaijri) November 18, 2022

الحقيقة أن رد الصحافي الفرنسي بأن المشكلة في قطر هي وجود الكثير من المساجد

حيث لم يجد مشكلة يتحدث عنها

هو روح وصميم وجوهر الغرب الحاقد على المسلمين

هذه هدية لأصحاب عقدة الخواجة العرب ، لأنهم يكرهون انتماءاتهم أكثر من كره هذا الصحفي النتن ويصدقون كذب الغرب عن القيم الإنسانية https://t.co/XNKdAVReWH — عمار آغا القلعة (@Ammaraghaalkala) November 18, 2022

هذا الصحفي الفرنسي زار قطر لتغطية كأس العالم، وأثناء التغطية يقول ساخراً على الهواء مباشرة "عندهم الكثير من المساجد"، قبل أن يذكره المذيع بأنه على الهواء، بالرغم من وجوده في بلد عربي مسلم إلا أنه وجد صعوبة في تقبل المساجد! pic.twitter.com/2LDDOsGzfh — نحو الحرية (@hureyaksa) November 18, 2022