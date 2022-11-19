كأس العالم قطر 2022|قطر

“فيها الكثير من المساجد”.. مراسل فرنسي يصف انطباعه عقب وصوله قطر (فيديو)

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19/11/2022-|آخر تحديث: 19/11/202205:04 PM (مكة المكرمة)

أجاب مراسل إذاعة (أوربا 1) مذيع قناة (سي نيوز) الفرنسية عن انطباعه على قطر التي يتواجد بها لتغطية كأس العالم 2022، بأن فيها “الكثير من المساجد”.

وانفجر المذيع باسكال براود ضاحكًا وكل من معه في الأستوديو خلال برنامج إخباري، الخميس، وعقّب على المراسل جاك فيندروكس بالقول: “هذا أمر طبيعي إنك في قطر”.

وبادر أحد المذيعين في الأستوديو بالقول ممازحا، “لو لم نكن على المباشر لحذفنا المقطع لكن ماذا نفعل الآن”.
وكان باسكال يسأل مراسل إذاعة (أوربا 1) عما إذا كان قد واجه أي مشاكل في قطر، بعد وصوله الأربعاء لتغطية تدريبات ومباريات المنتخب الفرنسي.

 

وأكد فيندروكس أن كل شيء على ما يرام وأنه وصل متأخرًا وطلب شطيرة صغيرة وأكلها في الفندق، وأنه خرج للتجوال في اليوم التالي.

وبدا براود متحفزًا وهو يقول “أنا أعرف أحدًا هناك لا يريد الخروج من الفندق”، وأيضا عندما قاطع المراسل وهو ينتقد الهجوم على قطر لتنظيمها كأس العالم.

وقال مراسل أوربا 1: “الجميع يعلم منذ 12 عاما أن قطر ستنظم كأس العالم 2022، لا أفهم هذا الهجوم في الأشهر الستة الأخيرة”.

وأضاف فيندروكس أنه يتفق مع إيمانويل ماكرون الذي رفض “تسييس الرياضة” حيث قال الرئيس الفرنسي إنها فكرة “سيئة”.

وكان ماكرون سبق وأعلن أنه سيذهب إلى قطر لتشجيع منتخب بلاده، إذا تأهل الفريق للدور نصف النهائي.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم ابتداء من يوم غد الأحد 20 من نوفمبر/ تشرين الثاني، و18 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وينطلق مونديال قطر 2022 بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت”، في أول مونديال يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند