ثالث الفنادق العائمة يرسو بميناء الدوحة لاستضافة مشجعي كأس العالم 2022 (فيديو)

رسا ثالث الفنادق العائمة، السفينة (إم إس سي أوبرا) في ميناء الدوحة، لينضم بذلك إلى الفندقين العائمين (إم إس سي بويسيا) و (إم إس سي وورلد يوربا) في تقديم ضيافة فاخرة لمشجعي بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتعتبر السفينة (إم إس سي أوبرا) فندقا عصريا عائما يقدم خدمة فاخرة لمرتاديه من مشجعي البطولة، تعكسها مجموعة متنوعة من خيارات الغرف، من الكابينات التقليدية المطلة على البحر إلى الغرف ذات الشرفات والأجنحة الفاخرة، إضافة لإمكانيات متعددة لتناول الطعام وبرامج ترفيهية لجميع الأعمار.

ويضم الفندق (إم إس سي أوبرا) 13 طابقا، بها 1071 كابينة، قادرة على استيعاب نحو 2679 شخصا، فيما يبلغ طول الفندق (السفينة) 275 مترا، وعرضه 32 مترا، وارتفاعه 54 مترا.

وتعد الفنادق العائمة، واحدة من عدة تسهيلات تقدمها دولة قطر خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، المقرر انطلاقها غدا الأحد، للمشجعين وتتيح لهم خيارات متعددة للحجز والإقامة طوال البطولة، بينها شقق وفلل وقرى للمشجعين والفنادق المعتادة.

وحسب تقديرات مجموعة (إم إس سي كروزس) المالكة للفنادق العائمة الثلاثة التي تخدم البطولة، فإن طاقتها الاستيعابية تصل إلى 10 آلاف سرير، وقد بلغت نسبة حجوزاتها في الأسبوع الأول من المونديال حدود 100%.