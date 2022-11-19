بي إن سبورتس تبث 22 مباراة من مونديال قطر مجانا

أعلنت مجموعة (بي إن) الإعلامية، اليوم السبت، عن خطتها لبث 22 مباراة ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022 على قناة (بي إن سبورتس) المجانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي الخطوة للاحتفاء بأول نسخة يستضيفها العالم العربي من البطولة.

ويبدأ البث المجاني بالمباراة الافتتاحية، التي تقام غدًا الأحد في ملعب البيت، بين قطر والإكوادور.

ويتيح الإعلان للملايين من عشاق كرة القدم في دول المنطقة الاستمتاع بالمواجهات الحماسية، وذلك خلال البطولة المرتقبة التي تنظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وتُعَد (بي إن سبورتس) الناقل الرسمي والحصري للبطولة في 24 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

🚨 خبر عاجل | beIN SPORTS تبث 22 مباراة من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ مجاناً لتحتفي بأول نسخة يستضيفها العالم العربي من البطولة.#كأس_العالم_قطر_2022 #قطر2022 https://t.co/LstVW37nqh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2022

وقال محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ(بي إن) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “يسرنا أن نتمكن من بث أبرز المباريات مجانًا ليتابعها الجمهور الشغوف بكرة القدم في المنطقة، احتفالاً بإحياء البطولة الشهيرة في العالم العربي”.

وأضاف “نحرص منذ أصبحنا الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على استثمار جميع الفرص المتاحة لفسح المجال أمام أكبر قدر ممكن من جمهور المنطقة لمشاهدة منافسات البطولة، كما نؤكد التزامنا بتوفير محتوى الشبكة لأوسع شريحة ممكنة، انطلاقًا من إدراكنا مدى أهمية هذه البطولة ودورها الجامع”.