كأس العالم قطر 2022|قطر

أمير قطر يفتتح بطولة كأس العالم الأحد

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)
19/11/2022

أعلنت دولة قطر، السبت، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيفتتح، غدًا الأحد، بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن الأمير “سيشمل برعايته الكريمة افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في ملعب البيت مساء الأحد”.

وأضافت أن ذلك “بحضور عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة رؤساء الدول ورؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة”.

وفي وقت سابق السبت، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الدوحة، إن “قطر ستنظم أفضل نسخة من المونديال في التاريخ”.

وأضاف “الجميع يوجَد في دولة قطر من أجل إنجاح كأس العالم”، مؤكدًا أن هذه النسخة “ستكون الأفضل في التاريخ. فخور بكل من عمل جاهدًا على إنجاح هذا الحدث الكروي العالمي”.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم من 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتنطلق البطولة بمباراة الافتتاح بين منتخبَي قطر والإكوادور على ملعب البيت، في أول مونديال يقام في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

المصدر : وكالات