أمير قطر يفتتح بطولة كأس العالم الأحد

أعلنت دولة قطر، السبت، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيفتتح، غدًا الأحد، بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن الأمير “سيشمل برعايته الكريمة افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في ملعب البيت مساء الأحد”.

وأضافت أن ذلك “بحضور عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة رؤساء الدول ورؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة”.

وفي وقت سابق السبت، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الدوحة، إن “قطر ستنظم أفضل نسخة من المونديال في التاريخ”.

سمو الأمير يتفضل فيشمل برعايته الكريمة افتتاح بطولة #كأس_العالم FIFA #قطر2022، مساء غد الأحد في استاد البيت#قنا#كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/HCCNx7Xqsl — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 19, 2022

وأضاف “الجميع يوجَد في دولة قطر من أجل إنجاح كأس العالم”، مؤكدًا أن هذه النسخة “ستكون الأفضل في التاريخ. فخور بكل من عمل جاهدًا على إنجاح هذا الحدث الكروي العالمي”.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم من 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتنطلق البطولة بمباراة الافتتاح بين منتخبَي قطر والإكوادور على ملعب البيت، في أول مونديال يقام في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.