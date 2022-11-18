يطمح لدخول غينيس.. أصغر مغامر يصل إلى قطر من اليمن على دراجة هوائية (فيديو)

وصل الطفل عمرو فهد العنسي إلى قطر، اليوم الجمعة، قادمًا إليها من العاصمة اليمنية صنعاء بدراجته الهوائية لتشجيع المنتخبات العربية في كأس العالم 2022.

وقطع عمرو (12 سنة) مع شقيقته الأكبر عمار فهد العنسي مسافة تقارب 2100 كيلومتر في أول مغامرة له للمشاركة في كأس العالم.

ويسعى أصغر دراج مغامر إلى دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وقال لكاميرا الجزيرة مباشر إن رحلته كانت صعبة إذ قضى 36 يومًا في الطريق، لكن أجمل ما كان فيها هو المشجعون الكثر الذين قابلهم في طريقه.





وطالب الطفل عبر شاشة الجزيرة مباشر، سفارة اليمن في الدوحة ودولة قطر بدعمه لتحقيق حلمه بدخول موسوعة غينيس كأصغر مغامر قام برحلة طويلة على دراجة هوائية.

وانطلق الشقيقان وهما نجما نادي أهلي صنعاء والمنتخب اليمني للتايكواندو من صنعاء في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مرورًا بعدد من المدن اليمنية وصولًا إلى المنفذ البري السعودي اليمني (الوديعة)، ثم العاصمة الرياض قبل وصول قطر عبر منفذ أبو سمرة على الحدود السعودية القطرية.





وقاد الشقيقان مغامرتهما تحت شعار “عالم واحد وطن واحد”، وكانت إدارة النادي الأهلي اليمني حررت مذكرة رسمية للاعبين بهدف تسهيل الإجراءات في الحدود بما يسهم في تحقيق حلمهما ومشوارهما الصعب في تجاوز المسافات وقطعها لحضور مونديال قطر.