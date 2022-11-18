كأس العالم قطر 2022.. فان دايك يرشح هذه المنتخبات للفوز باللقب.. تعرف إليها

رشّح فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا، منتخبات الأرجنتين والبرازيل وفرنسا للتتويج بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق منافساتها، بعد غد الأحد وتستمر لغاية 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال فان دايك في تصريحات صحفية “البرازيل دائمًا حاضرة، ومنتخب الأرجنتين قوي، وفرنسا لديها تشكيلة رائعة”.

وأضاف “لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين ومدربنا صاحب خبرة كبيرة، لكن فوق كل شيء لدينا روح الفريق”.

وبشأن غياب زميله السابق في ليفربول السنغالي ساديو ماني عن المونديال، قال فان دايك “يؤسفني كثيرًا غياب ساديو لأن هذه البطولة العالمية ببساطة تستحق أن يشارك فيها أفضل اللاعبين وساديو واحد منهم.. ساديو لاعب من الطراز العالمي وهو صديقي المقرب وسأفتقده”.

وأمس الخميس، أعلن الاتحاد السنغالي رسميًا غياب ساديو ماني عن نهائيات كأس العالم قطر 2022، لعدم تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه بايرن ميونيخ أمام فيردر بريمن في الجولة الـ14 من الدوري الألماني في وقت سابق من الشهر الجاري.

إنجاز تاريخي

من جهة أخرى، أكد أدريان رابيو لاعب وسط منتخب فرنسا أن حامل اللقب استعد جيدًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، وأن الفرصة مواتية للدفاع عن لقبه وتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز باللقب العالمي مرتين متتاليتين.

وقال رابيو إن المنتخب الفرنسي لديه القدرة على تقديم أداء أفضل مما قدمه في بطولة أمم أوربا التي أقيمت العام الماضي.

وأضاف “بالطبع الآن لدينا الكثير من الرفاهية هذه المرة بينما نعيش في هذه الأجواء المريحة الآن، في حين أن الوضع خلال بطولة أمم أوربا كان صعبًا في ظل القيود التي كانت مفروضة بسبب جائحة كوفيد-19”.

وتابع “لدينا الكثير من وسائل الراحة هنا ويمكننا جميعًا البقاء معًا والعمل، نحن نرغب في الوصول للمباراة النهائية لأن أمامنا فرصة لتحقيق إنجاز تاريخي، لذا فنحن متحمسون جدًا”.

ويبدأ المنتخب الفرنسي المتوج بلقب البطولة عام 2018 في روسيا، حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة منتخب أستراليا يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ثم يلتقي منتخب الدنمارك يوم 26 منه، ويختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب تونس يوم 30 من الشهر الجاري.