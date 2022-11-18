كأس العالم قطر 2022.. صحراء سيلين أبرز الوجهات الترفيهية والسياحية لجماهير المونديال

تعد صحراء سيلين في قطر أبرز الوجهات لعشاق الاستجمام والباحثين عن اللحظات الهادئة بعيدا عن صخب الحياة في المدينة، والتمتع بالرمال الذهبية التي تتسلل إليها خيوط الشمس في رفق إما وقت الشروق أو الغروب، مع تنسم الهواء العليل في رحلة استشفاء نفسي وجسدي.

وتمثّل “طعوس” سيلين متنفسا للباحثين عن المغامرات المثيرة من خلال ركوب السيارات على الكثبان الرملية والحصول على اندفاع هائل من (الأدرينالين).

وبما أن لعشق الصحراء فنونا فإن قاصديها قد يتوجهون في جولات إما سيرا على الأقدام أو على ظهور الجمال المزينة بشكل جميل عبر الكثبان الساحرة أو “التطعيس” بالسيارات رباعية الدفع التي تشق بهدير محركاتها سكون الصحراء.

ولذا ستكون صحراء سيلين من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية التي تنتظر زوار قطر خلال فترة بطولة كأس العالم قطر 2022، في ظل توفيرها لجولات جذابة ومختلفة ترضي مختلف الأذواق.

ويعد شاطئ سيلين شاطئا بديلا رائعا لحياة المدينة لمن يرغب في تجربة الصفاء وبعض لحظات الهدوء، ويوفر ملاذا لمحبي المياه الزرقاء الصافية والتقاط مناظر جميلة لغروب الشمس في الأفق تاركًا ألوانًا مذهلة.

ويتوافر للباحثين عن الفخامة عددا من الخيارات، مثل منتجع شاطئ سيلين في واحة من الصفاء بمكان تلتقي فيه المياه الزرقاء الصافية للخليج العربي بكثبان الصحراء العربية، إذ تعطي تجربة عطلة هادئة مع أكثر المرافق فخامة على الإطلاق.

ويتميز منتجع شاطئ سيلين بحوالي 58 فيلا فخمة وأنيقة وإمكانية الوصول إلى مرافق غير محدودة على أحدث طراز، مع ضيافة لا مثيل لها.

ولا يقتصر قصد سيلين على السياح داخليا وخارجيا، بل هو فضاء لتنظيم عدد من الفعاليات على امتداد شهور السنة، بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني من كل عام، حيث تكون “صبخة مرمي” في سيلين، هي الوجهة الأولى في قطر لاحتضانها مهرجان مرمي الدولي للصقور والصيد الذي تنظمه جمعية القناص القطرية على مدى شهر كامل.

وكذلك منافسات يقدمها نادي سباقات القدرة والتحمل القطري بالقرية الماراثونية في سيلين، فضلا على حلبة سيلين التي تنظم بالتعاون مع مركز (مواتر) فعاليات للاستعراض الحر لسيارات الدفع الرباعي، ثم بطولة قطر للسباقات الصحراوية التي ينظمها الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية.

ولا يحلو التخييم الشتوي والربيعي إلا بأن يضرب المخيّمون خيامهم من أجل التمتع بإجازة نهاية الأسبوع وأيام العطل في جلسات سمر مع الأهل والأصدقاء.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم من 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وينطلق المونديال بمباراة الافتتاح بين منتخبَي قطر والإكوادور على ملعب البيت في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.