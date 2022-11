حكم إيطالي للمباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو سيدير المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وقال الفيفا إن أورساتو، 46 عامًا، هو أحد الحكام الأكثر خبرة في أوربا.

Italy’s Daniele Orsato has been selected as the referee for the Opening Match of the #FIFAWorldCup Qatar 2022 between Qatar 🇶🇦and Ecuador 🇪🇨 at Al Bayt Stadium on Sunday, 20 November. pic.twitter.com/988fIcHl99

