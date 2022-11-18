حكم إيطالي للمباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو سيدير المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وقال الفيفا إن أورساتو، 46 عامًا، هو أحد الحكام الأكثر خبرة في أوربا.

Italy’s Daniele Orsato has been selected as the referee for the Opening Match of the #FIFAWorldCup Qatar 2022 between Qatar 🇶🇦and Ecuador 🇪🇨 at Al Bayt Stadium on Sunday, 20 November. pic.twitter.com/988fIcHl99 — FIFA.com (@FIFAcom) November 18, 2022

وحصل أورساتو على الشارة الدولية من فيفا عام 2010، وأدار مباريات في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014، ونهائيات كأس الأمم الأوربية (يورو 2012).

كما كان ضمن حكام نظام حكم الفيديو المساعد (فار) بكأس العالم 2018 في روسيا.

ويشارك 129 حكمًا من 47 دولة من القارات الست في إدارة مباريات البطولة، وللمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، تشارك 6 سيدات ضمن فريق الحكام.

وستلتقي قطر، الدولة المستضيفة، مع الإكوادور في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم الأحد المقبل 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وستقام المباراة على ملعب البيت الذي يتسع لـ60 ألف متفرج.

وسبق أن التقى المنتخبان ثلاث مرات، فاز كل منهما في مرة، وتعادلا مرة.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في أكتوبر/تشرين الأول 2018 في لقاء ودي بالعاصمة القطرية الدوحة، وانتهى اللقاء بفوز قطر 4-3.

ويلعب الفريقان ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضًا هولندا والسنغال.