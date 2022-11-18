توفر خدمات فندقية وترفيهية.. قرية الكرفانات تستعد لاستقبال جماهير كأس العالم في قطر (فيديو)

تبدأ قرية الكرفانات في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، باستقبال ضيوف كأس العالم قطر 2022، وتوفر لهم خدمات فندقية وترفيهية يصل مستواها إلى مستوى الفنادق الفخمة.

وتتوفر القرية وهي فكرة مبتكرة، على مساحة ترفيهية ومطاعم ومقاهٍ وأماكن للسكن، وقال عاصم بدر مدير (كرفان سيتي) للجزيرة مباشر إن عددها يصل إلى 1000 مقطورة من 6 فئات تتميز كل منها بأثاثها الفاخر والذي يعكس الطابع الشرقي، ومجهزة بالماء والكهرباء.

وأفاد خلال جولة أجرتها الجزيرة مباشر لمدينة الكرفانات، بأنها تتوفر على خدمات مثل التي توفرها الفنادق 5 نجوم، إذ يحتوي بعضها على حمام جاكوزي وتنقسم إلى غرفتين أو غرفة وصالون.

ووفر القائمون على المشروع، وفق بدر، جميع المرافق التي يحتاجها المشجعون من مطاعم وأماكن للترفيه عالية الجودة مثل ملاعب كرة القدم وكرة السلة وفضاءات خاصة بالأطفال ومساحات لركوب الخيل والجمال وأيضا مشاهدة الصقور ومنتجع للاستجمام والتجميل وأسواق (سوبر ماركت).

وقال عاصم بدر إن تكلفة الفضاءات الترفيهية لا تختلف بالنسبة لجميع نزلاء المدينة، فيما تختلف تكلفة حجز الكرفانات حسب خاصية كل منها، وتبدأ أسعارها من 407 ريالات قطري (حوالي 100 دولار)، وتتسع لشخصين وطفلين.

وقال مدير قرية الكرفانات للجزيرة مباشر، إن العمل على المشروع بدأ في شهر أغسطس/آب الماضي، وإن الوصول إلى النتيجة النهائية استلزم شهرين من العمل المتواصل بجهد.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتنطلق البطولة بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور بعد غد الأحد على ملعب البيت في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.