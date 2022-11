توفر خدمات فندقية وترفيهية.. قرية الكرفانات تستعد لاستقبال جماهير كأس العالم في قطر (فيديو)

تبدأ قرية الكرفانات في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، باستقبال ضيوف كأس العالم قطر 2022، وتوفر لهم خدمات فندقية وترفيهية يصل مستواها إلى مستوى الفنادق الفخمة.

وتتوفر القرية وهي فكرة مبتكرة، على مساحة ترفيهية ومطاعم ومقاهٍ وأماكن للسكن، وقال عاصم بدر مدير (كرفان سيتي) للجزيرة مباشر إن عددها يصل إلى 1000 مقطورة من 6 فئات تتميز كل منها بأثاثها الفاخر والذي يعكس الطابع الشرقي، ومجهزة بالماء والكهرباء.

وأفاد خلال جولة أجرتها الجزيرة مباشر لمدينة الكرفانات، بأنها تتوفر على خدمات مثل التي توفرها الفنادق 5 نجوم، إذ يحتوي بعضها على حمام جاكوزي وتنقسم إلى غرفتين أو غرفة وصالون.

