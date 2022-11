الفيفا: حظر بيع الكحوليات في ملاعب كأس العالم قطر 2022

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان، اليوم الجمعة، إنه سيتم حظر بيع المشروبات الكحولية في ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وذكر البيان أنه تم “اتخاذ قرار بتركز بيع المشروبات الكحولية داخل مهرجان المشجعين وغيرها من الفضاءات المخصصة للجماهير والمَرافق التي تملك الترخيص بذلك”.

وأضاف البيان “ستستمر الدولة المستضيفة وفيفا بالعمل لضمان أن تكون الاستادات والمناطق المتاخمة لها بمثابة فضاءات توفر المتعة وتتسم باحترام كافة الجماهير وتوفر تجربة سارة للجميع”.

وأعرب البيان عن تقدير منظمي البطولة “لتفهم شركة (إيه بي إنبيف) ودعمها المستمر لالتزامنا المشترك من أجل خدمة الجميع خلال كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢”.

