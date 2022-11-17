هل توفر بطاقة “هيا” العلاج المجاني للمشجع خلال مونديال قطر؟ (فيديو)

قال الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام في قطر إنه يحق لحاملي بطاقة “هيا” الخاصة بمشجعي كأس العالم الوصول إلى العلاج الطارئ والمستعجل في قطر خلال أيام المونديال.

وأوضح في حديث مع برنامج (مع الحكيم) على قناة الجزيرة مباشر الأربعاء أن “هيا” رغم أنها ليست بطاقة صحية، إلا أنها توفر العلاج المجاني للمشجعين في الحالات الطارئة، فيما تفرض عليهم رسوم في الحالات غير المستعجلة.

وأفاد المسلماني بأن العيادات المتوفرة في أماكن المشجعين ستكون مجانية، وقد تحيل متلقي العلاج إلى واحدة من المستشفيات الأربعة المخصصة للمشجعين، وهي مستشفى “الشيخة عائشة بنت حمد” ومستشفى “حمد العام” ومستشفى “حزم مبيريك العام” ومستشفى “الوكرة”، وفيها أماكن مخصصة لحاملي البطاقة.





وأوصى المدير الطبي لمستشفى حمد العام المشجعين بأخذ الحذر من الطقس الذي قد يكونون غير متعوّدين عليه في الكثير من الدول، وتجنب ضربات الشمس بالإكثار من شرب السوائل والحرص على غسل اليدين لمنع نقل الأمراض المعدية.

ويتعيَّن على المُشجعين المحليين والدوليين من حاملي تذاكر مباريات المونديال تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة هَيَّا الرقمية الإلزامية لحضور المُباريات والمتاحة إلكترونيًا عبر التطبيق الذكي، فيما تتاح بشكل اختياري في نسختها المطبوعة في مراكز هَيَّا في قطر.

وتكون النسخة الرقمية من البطاقة متاحة على التطبيق بعد الموافقة عليها، ويوفر التطبيق الذكي لبطاقة هيَّا الرقمية إمكانية تخطيط تنقلات المُشجعين والتعرف على كافة الأنشطة المُقامة خلال فترة البطولة.

وتتيح البطاقة الدخول إلى الاستادات المونديالية التي تستضيف مباريات البطولة، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام، والحصول على تصريح دخول إلى الدولة للجماهير من خارج قطر.

وتمكن البطاقة حامليها من حضور عدد من الفعاليات والأنشطة المُصاحبة للبطولة.