ماكرون يدعو إلى عدم “تسييس الرياضة” قبل انطلاق مونديال قطر

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، إلى عدم تسييس الرياضة معتبرًا أن مثل هذا التصرف “فكرة سيئة للغاية”.

ويشارك المنتخب الفرنسي مدافعًا عن لقبه في نهائيات كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 التي تنطلق الأحد المقبل وحتى 18 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

ورأى ماكرون الذي سبق أن أعلن أنه سيذهب إلى قطر إذا وصلت فرنسا للدور نصف النهائي، أن “تسييس الرياضة فكرة سيئة للغاية” مذكرًا بأن بلاده ستستضيف الألعاب الأولمبية عام 2024.

ووصلت بعثة المنتخب الفرنسي لكرة القدم مساء أمس الأربعاء، إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم.

وسيخوض منتخب فرنسا مباراته الأولى في البطولة التي تجمعه مع منتخب أستراليا يوم 22 نوفمبر الجاري.

وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي للصحفيين عند وصوله إلى العاصمة التايلندية بانكوك اليوم الخميس، للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وصول ✈️

تركيز 🫡

إصرار 😤 ميسي ومبابي في قطر والهدف واحد العودة لحديقة الأمراء بميدالية بطل كأس العالم FIFA الذهبية 🇦🇷🇫🇷🥇@Argentina | @TeamMessi | @equipedefrance | @KMbappe | #قطر2022 pic.twitter.com/F46DE3j1r5 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 17, 2022

وانتقد سياسيون أوربيون، في وقت سابق حملات الهجوم على استضافة قطر لكأس العالم، مع استمرار حملات التأييد الدولية لاستضافة قطر أكبر حدث رياضي ينتظره الملايين في العالم.

وفي هذا الصدد قال نشرت مجلة (ماريان) الفرنسية مقالا للسناتور فيليب فوليو عضو مجلس الشيوخ الفرنسي تحت عنوان “لا ينبغي للفرنسيين مقاطعة كأس العالم بقطر”.

وقال فوليو إن المطالبة بمقاطعة مونديال قطر تعد أحد أمثلة الأوامر وأنماط التفكير الصادرة عن أطراف لا تطالهم تبعات قراراتهم لكنهم يدّعون فرض تطبيقها.

وأشار إلى أن 60% من الفرنسيين يؤكدون أنهم ينوون مشاهدة المونديال، وفق نتائج استطلاع لوكالة (هاريس إنتراكتيف) في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

من جانبه قال زيغمار جابرييل وزير الخارجية الألماني السابق إن قطر مرساة أمان في منطقة غير مستقرة تعّج بالأزمات.

وأشار في سلسلة تغريدات على تويتر إلى أن منظمات الأمم المتحدة تقيّم الوضع في قطر بشكل أكثر عدلًا وموضوعية مما يجري في ألمانيا، مشيرا إلى أن تقارير منظمات العمل الدولية إيجابية للغاية اتجاه الإصلاحات غير المسبوقة في المنطقة.

Die deutsche Arroganz gegenüber Qatar ist „zum Ko…“! Wie vergesslich sind wir eigentlich? Homosexualität war bis 1994 in D strafbar. Meine Mutter brauchte noch die Erlaubnis des Ehemanns, um zu arbeiten. „Gastarbeiter“ haben wir beschissen behandelt und miserabel untergebracht. — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) October 29, 2022

وهاجم وزير الخارجية الألماني السابق سياسة بلاده، وقال إن تعامل ألمانيا مع قطر “يفتقر للاحترام”، مطالبا برلين بمعاملة متوازنة مع الدوحة.

وقال إن “حجم ومستوى النقد الموجه من ألمانيا بالتحديد إلى قطر أمر غير مقبول”، مؤكدًا أن قطر دولة حديثة أمامها الكثير في مسيرتها لتفعله.