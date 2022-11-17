في فيلم قصير.. ملك بلجيكا يقود تدريبا لمنتخب بلاده قبل كأس العالم (فيديو)

بصفارات وكلمات تشجيع، تولى الملك فيليب ملك بلجيكا مسؤولية تدريب منتخب بلاده في فيلم قصير، لجذب المشجعين ودعم المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وفي الفيلم القصير، يصل روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا الحالي إلى القصر الملكي ليجتمع مع الملك، ويرى متعلقات تظهر اهتمام الملك بكرة القدم بينها قميص يحمل الرقم واحد واسم الملك وحذاء خفيفا يحمل شعار المنتخب ومفكرة عن خطط اللعبة.

ويقول الملك “أعرف سبب وجودك هناك. إنه وقت الشياطين” في إشارة إلى لقب المنتخب البلجيكي (الشياطين الحمر).

وبعدها يتوجه الملك إلى ملعب المران، ويعطي تعليماته للاعب الوسط البارز كيفين دي بروين.

وسبق أن شاركت ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية الممثل دانيل كريغ، بطل سلسلة أفلام جيمس بوند، في مقطع مصور للترويج لدورة الألعاب الأولمبية لندن 2012.

ويضم المنتخب البلجيكي عددًا من أبرز النجوم العالميين بينهم كيفين دي بروين وإيدين هازارد وتيبو كورتوا، وسيخوض النهائيات ضمن المجموعة السادسة مع المغرب وكرواتيا وكندا.