بأغنية وجدارية.. أطفال سوريون يحتفلون بكأس العالم قطر 2022 (فيديو)

رغم صعوبة الظروف التي يعيشون فيها، شارك أطفال سوريون في الاحتفال بكأس العالم قطر 2022 بأداء إحدى الأغنيات الخاصة بالبطولة، كما شارك بعضهم في رسم جدارية تضامنًا مع قطر لتنظيمها المونديال.

وقال الصحفي السوري محمد خير حك إن أداء مجموعة من الأطفال من اللاجئين السوريين لأغنية “أرحبو”، الخاصة بكأس العالم قطر 2022، يهدف إلى لفت أنظار العالم إلى معاناة الأطفال السوريين بسبب ظروف الحرب والأوضاع المأساوية التي يعيشون فيها.

وأضاف محمد، أحد القائمين على تدريب الأطفال، خلال لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أنه أراد أيضًا أن يؤكد للعالم أن من حق أطفال سوريا أن يفرحوا وأن يشاركوا العالم في استمتاعه بمونديال قطر.

وذكر أن تدريب الأطفال على أداء الأغنية لم يستغرق وقتًا طويلًا.





وأشار محمد إلى أن هذه التجربة ولدت لديه دافعًا كبيرًا لإنتاج المزيد من المشاريع الجديدة والأعمال الفنية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصوّرا للأغنية، يُظهر أداء الأطفال للأغنية مع استعراض لمهاراتهم في لعبة كرة القدم.

وفي ريف إدلب شارك أطفال في رسم جدارية على جدار لأحد البيوت المدمرة.

وأهدى الأطفال الجدارية إلى قطر بمناسبة تنظيمها نهائيات كأس العالم 2022.