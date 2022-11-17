السودان يندد بحملات التشويه والتشكيك في استضافة قطر لكأس العالم

ندّدت الحكومة السودانية بحملات التشويه والتشكيك المغرضة التي تستهدف استضافة قطر لفعاليات كأس العالم لكرة القدم “فيفا قطر 2022”.

وقالت الخارجية السودانية في بيان الخميس، إن السودان يساند ويدعم قطر في استضافتها لهذا الحدث الرياضي العالمي الكبير الذي ينظم لأول مرة في المنطقة العربية.

وواجهت قطر منذ حصولها على حق استضافة البطولة عام 2010 سيلًا من الانتقادات تنوعت وفق كل مرحلة.

وأشار البيان السوداني إلى أن استضافة قطر لهذه الفعالية العالمية المهمة تمثل مفخرة لدولة قطر والدول العربية كافة.

وأكدت الخارجية على أن الحكومة السودانية على أتم استعداد لمؤازرة قطر في المجالات كافة التي يتطلبها إنجاح هذه الفعاليات.

تصدر هاشتاج #أنا_عربي_وأدعم_قطر منصات التواصل الاجتماعي للتضامن مع دولة #قطر، وإظهار أبرز ما يميزها كدولة عربية مسلمة تستضيف كأس العالم أكبر حدث كروي.#يتبع pic.twitter.com/k5DshrDbCS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 31, 2022

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعرب في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن أسفه لأنّ بلاده تتعرّض لـ”حملة غير مسبوقة” من “الافتراءات” و”ازدواجية المعايير” بسبب استضافتها مونديال 2022.

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهو أول مونديال كروي يقام بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يُسدل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تزامنًا مع اليوم الوطني لدولة قطر في ملعب (لوسيل).