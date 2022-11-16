بهللة واحدة.. صانع محتوى سعودي يصل إلى الدوحة لحضور المونديال (فيديو)

وثّق صانع المحتوى السعودي “كمستكا” عبر قناته على يوتيوب، أمس الثلاثاء، وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعد مغامرة استمرت 13 يوما بدأها بهللة واحدة فقط (الدولار = 376 هللة).

وقامت مغامرة عبد العزيز وشهرته “كمستكا” على الخروج من بيته بهدف الوصول إلى كأس العالم عبر الهللة التي امتلكها فقط، حيث بدأ في ممارسة عدد من الأعمال لتوفير النفقات اللازمة للسفر والحصول على تأشيرة هيّا لدخول قطر.

وتضمنت مغامرته بيع زجاجات المياه والورود، ورسم الأشخاص في الشارع لبيع الصور، كما اشترى بعض أدوات الشاي وقام ببيعها في شوارع الرياض.

واستطاع توفير مبلغ يكفي لاستئجار سيارة، وعندها استخدمها سيارة أجرة لتوصيل الناس، كما عمل على توصيل بعض الطلبات ضمن برامج التوصيل المتاحة على الإنترنت، وعمل في بعض الأيام خلال المغامرة لمدة 4 ساعات يوميا في مقهى شهير، وفق كمستكا.

ولم تَخلُ المغامرة من بعض المشاكل، إذ قُبض عليه ذات مرّة بسبب بلاغ من أحد الأشخاص ادعى مخالفته للقواعد، كما تعرضت السيارة المستأجَرة لحادث في أحد الأيام.

وتمكن “كمستكا” في اليوم الـ12 للمغامرة من الوصول إلى المبلغ المطلوب الذي يكفي العثور على تذكرة لمباراة واستخراج بطاقة هيّا، وكذلك مصاريف الطيران.

وشارك عبر قناته على يوتيوب، أمس، وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة وجولته في بعض الأماكن الشهيرة مثل سوق واقف، حيث حظي بترحيب واسع من الجمهور العربي الذي يملأ شوارع المدينة، بعد أن حظيت رحلته بمتابعة واسعة.

وبدأت الجماهير تتوافد على قطر استعدادا لانطلاق المونديال، حيث لم يتبق سوى 4 أيام فقط على ركلة البداية بمباراة قطر والإكوادور في 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن المنتظر أن يفتتح منتخب السعودية مبارياته بمواجهة الأرجنتين في 22 نوفمبر، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم مع السعودية الأرجنتين وبولندا والمكسيك.