افتتاح المركز الإعلامي الخاص بتغطية فعاليات مونديال قطر 2022 (فيديو)

افتتحت اللجنة العليا للمشاريع والإرث رسميا، أمس الثلاثاء، المركز الإعلامي الخاص بتغطية فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك في مدينة مشيرب قلب الدوحة.

وسيقدّم المركز الخدمات والتسهيلات للآلاف من ممثلي وسائل الإعلام، لنقل أحداث المونديال الذي ينطلق يوم الأحد المقبل، وما يصاحبه من فعاليات.

ورحّبت المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والإعلام في اللجنة، فاطمة النعيمي، بممثلي وسائل الإعلام من مختلف دول العالم الذين يسعون لتغطية منافسات وفعاليات البطولة التي تقام لأول مرة في العالم العربي والشرق الأوسط.

وقالت إن افتتاح المركز يأتي ضمن جهود اللجنة لتزويد ممثلي وسائل الإعلام من مراسلين وجهات بث ومصورين بالدعم الفني اللازم لإكمال مهمتهم في تغطية البطولة ونقل الفعاليات المصاحبة لها.

شهد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس افتتاح المركز الإعلامي للدولة المستضيفة، بمدينة مشيرب قلب الدوحة، والذي يقدم الخدمات والتسهيلات لآلاف الإعلاميين لتغطية فعاليات كأس العالم #قطر2022 pic.twitter.com/YccZOsZBFH — SC News (@roadto2022news) November 16, 2022

ويقدّم المركز الإعلامي كل ما يحتاجه الإعلاميون لأداء مهامهم طوال فترة المونديال، حيث يضم العديد من المرافق من بينها قاعة للمؤتمرات الصحفية واستوديوهات ومكاتب للعمل، إضافة إلى الدعم التقني للمصورين.

ويعمل المركز على مدار الساعة خلال البطولة، كما يتيح للإعلاميين متابعة البث المباشر للمباريات عبر شاشات ضخمة، بجانب إتاحة الفرصة لهم لإجراء مقابلات مع المتحدثين باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث وممثلي الجهات الحكومية المعنية في البلاد.

ويضم المركز قاعة خاصة بالمؤتمرات الصحفية تتسع لأكثر من 140 صحفيا وما يصل إلى 25 موقعا للكاميرات، وسيتم نقل المؤتمرات الصحفية على الهواء مباشرة لمندوبي وسائل الإعلام الموجودين في مكاتبهم، مما يزيد السعة إلى نحو 500 إعلامي، كما يضم المركز 4 استوديوهات للبث بنظام الحجز المسبق.

ويضم المركز أيضا 300 مكتب لممثلي وسائل الإعلام المختلفة وتم تزويد جميع مكاتبه بخدمة الإنترنت، إضافة إلى توفير أجهزة الكمبيوتر لاستخدام الإعلاميين، كما يقدّم موظفون من إدارة تكنولوجيا المعلومات خدمات الدعم الفني والمساعدة المطلوبة وتوفير الحلول التقنية على الفور.

وتتوفر بالمركز خدمات خاصة بالمصورين، بالتعاون مع شركتَي نيكون وكانون، مع خدمات الصيانة المجانية، إضافة إلى بيع قطع الغيار الأساسية للكاميرات ومعدات المصورين.

وتتطلب الاستفادة من خدمات المركز للإعلاميين الراغبين في تغطية فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022 من داخل الدولة أو من بلدانهم، التسجيل في بوابة قطر الإعلامية، المنصة الرقمية التي توفر لمندوبي وسائل الإعلام وصانعي المحتوى وممثلي جهات البث مجموعة واسعة من المصادر الإخبارية لمساعدتهم على أداء مهامهم.