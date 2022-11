رئيس فيفا يدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال مونديال قطر (فيديو)

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، اليوم الثلاثاء، إلى وقف إطلاق النار لمدة شهر في أوكرانيا، تزامنًا مع إقامة مونديال 2022 في قطر، معتبرًا أن الرياضة يمكنها جمع الناس.

وقال إنفانتينو في كلمة ألقاها أمام قادة العالم خلال قمة مجموعة العشرين المقامة بجزيرة بالي في إندونيسيا، إن المونديال يمكن أن يكون بمثابة “حافز إيجابي” في الحرب التي تدور رحاها في أوكرانيا والتي بدأت بهجوم روسي في 24 من فبراير/شباط الماضي.

وقال في مأدبة غداء لزعماء مجموعة العشرين “أناشدكم جميعًا التفكير في وقف إطلاق نار مؤقت لمدة شهر واحد طوال فترة كأس العالم”.

وأضاف “إذا لم يكن هناك وقف كامل لإطلاق النار، فيمكن إقامة بعض الممرات الإنسانية أو أي شيء قد يؤدي إلى استئناف الحوار”.

وأشار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الصدد إلى أن روسيا استضافت مونديال 2018، وأن أوكرانيا تتقدم بملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال لنسخة 2030، ووصف كرة القدم بأنها توحّد الشعوب.

وقال إنفانتينو “لسنا ساذجين للاعتقاد بأن كرة القدم يمكن أن تحل مشاكل العالم”، لكنه أكد أنها “منبر فريد” يُتوقع أن يشاهده نحو 5 مليارات شخص -أكثر من نصف البشرية- عبر شاشات التلفاز في كل أنحاء العالم.

وشملت محادثات مجموعة العشرين الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رغم أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانا يستمعان لإنفانتينو، الذي طلب لاحقًا من القادة التوقيع على كرة قدم تذكارية.

واستبعد فيفا روسيا من بطولاته بعد أيام من الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، مما أدى إلى إقصائها من تصفيات القارة الأوربية المؤهلة إلى النهائيات.