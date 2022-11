كأس العالم قطر 2022.. “فيفا” يعتمد القوائم النهائية للمنتخبات الـ32 في المونديال

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميًا، اليوم الثلاثاء، قوائم المنتخبات الـ32 المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022 التي تنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكان (فيفا) قد حدد، أمس الاثنين، موعدًا نهائيًا لتسليم القوائم التي تضم 26 لاعبًا من بين قائمة أولية تضم بحد أقصى 55 لاعبًا.

وقال في بيان رسمي -عقب نشر لائحة بالقوائم النهائية للمنتخبات المشاركة- إن اللاعبين الـ831 سيبدأون رحلة النسخة المقبلة للمونديال بدءًا من مواجهة قطر والإكوادور عقب الافتتاح الذي سيشهده استاد البيت.

It's official ✅​

Here are the 831 players who will be a part of the #FIFAWorldCup 🙌

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 15, 2022