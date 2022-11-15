كأس العالم قطر 2022.. “فيفا” يعتمد القوائم النهائية للمنتخبات الـ32 في المونديال

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميًا، اليوم الثلاثاء، قوائم المنتخبات الـ32 المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022 التي تنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكان (فيفا) قد حدد، أمس الاثنين، موعدًا نهائيًا لتسليم القوائم التي تضم 26 لاعبًا من بين قائمة أولية تضم بحد أقصى 55 لاعبًا.

وقال في بيان رسمي -عقب نشر لائحة بالقوائم النهائية للمنتخبات المشاركة- إن اللاعبين الـ831 سيبدأون رحلة النسخة المقبلة للمونديال بدءًا من مواجهة قطر والإكوادور عقب الافتتاح الذي سيشهده استاد البيت.

It's official ✅​ Here are the 831 players who will be a part of the #FIFAWorldCup 🙌 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 15, 2022

وفي يونيو/حزيران الماضي، قرر (فيفا) زيادة قوائم المنتخبات إلى 26 بدلًا من 23، وأكد في هذا الصدد أن القرار اتُخذ للاحتفاظ بمرونة إضافية بسبب التوقيت الفريد لمونديال قطر الذي يُقام منتصف الموسم.

وكانت القوائم النهائية التي أعلنها مدربو المنتخبات قد شهدت استبعاد بعض النجوم، إلى جانب حرص المدربين على الاستعانة بوجوه شابة، إذ يشهد المونديال الحالي الظهور الأول لعدد كبير جدًا من اللاعبين.

وينطلق مونديال 2022 بمباراة الافتتاح بين منتخبَي قطر والإكوادور على ملعب البيت في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.