قطر تفتتح “جزيرة المها” الترفيهية قبل أيام من انطلاق كأس العالم (فيديو)

شهدت العاصمة القطرية الدوحة، أمس الاثنين، افتتاح مشروع جزيرة المها الترفيهية تمهيدا لاستقبال جماهير بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وافتتح الجزيرة كل من رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، بمشاركة وزراء ورؤساء بعثات دبلوماسية.

وتضمن افتتاح الجزيرة عرضا مبهرا للألعاب النارية.

معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يفتتح #جزيرة_المها ، إحدى الوجهات الترفيهية الفخمة بمنطقة #لوسيل تضم #ونتر_وندرلاند 😍🎡 عروض ترفيهية، خيارات مطاعم ومقاهي عالمية اﻟﻤستوى، أندية شاطئية، عروض السيرك #حياكم_في_قطر #قطر_محلوة pic.twitter.com/PsUgppUuIa — خالد جاسم (@khalidjassem74) November 14, 2022

ومشروع جزيرة المها مقام على مساحة 230 ألف متر مربع في المدينة الترفيهية لوسيل وينتر وندر لاند، ويضم مطاعم عالمية وخدمات ترفيهية مختلفة.

وقال رئيس الوزراء القطري، عبر تويتر عقب الافتتاح “أضفنا لخريطة قطر السياحية اليوم معلما سياحيا مبهرا سيجعل تجربة جمهور كأس العالم قطر 2022 أكثر إلهاما”.

وأضاف “جزيرة المها التي افتتحناها الليلة توفر مرافق وخدمات عديدة ومتنوعة للأفراد والعائلات من مطاعم وشواطئ ومتاجر ومرافق ترفيه حديثة ومشوقة وتتميز بموقعها وإطلالتها البحرية الساحرة”.

أضفنا لخريطة قطر السياحية اليوم معلما سياحيا مبهرا سيجعل تجربة جمهور #كأس_العالم_قطر_2022 أكثر إلهاما. فجزيرة المها التي افتتحناها الليلة توفر مرافق وخدمات عديدة ومتنوعة للأفراد والعائلات من مطاعم وشواطئ ومتاجر ومرافق ترفيه حديثة ومشوقة وتتميز بموقعها وإطلالتها البحرية الساحرة. pic.twitter.com/vib2keYu2V — خالد بن خليفة آل ثاني (@KBKAlThani) November 14, 2022

بدوره، قال المدير التنفيذي لبطولة كأس العالم ناصر الخاطر في تصريح صحفي إن جزيرة المها ستكون من أهم المعالم خلال بطولة كأس العالم 2022 التي ستتجمع فيها العديد من الفعاليات الترفيهية.

وينطلق المونديال بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب البيت وتستمر المباريات حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكأس العالم هو البطولة الأبرز والأضخم على مستوى المنتخبات، ويُقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي.