قائد المنتخب الفرنسي: علينا احترام ثقافة دولة قطر

أكد حارس مرمى منتخب فرنسا هوغو لوريس أنه يجب إظهار الاحترام لدولة قطر مستضيفة نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي تنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

وقال قائد المنتخب الفرنسي خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في المقر التدريبي لحامل اللقب “يجب إظهار الاحترام للدولة المضيفة للمونديال”، مضيفا “عندما نرحب بالأجانب في فرنسا، غالبا ما نريدهم أن يلتزموا بقواعدنا واحترام ثقافتنا، وسأفعل الشيء نفسه عندما أذهب إلى قطر”.

وتصل بعثة المنتخب الفرنسي إلى الدوحة يوم الأربعاء لخوض فترة الإعداد الأخيرة قبل مباراته الأولى في البطولة التي تجمعه مع منتخب أستراليا في 22 نوفمبر/تشرين الثاني ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أستراليا والدنمارك وتونس.