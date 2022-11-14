فندق عائم ثان يصل الدوحة لاستضافة جماهير كأس العالم

رست في ميناء الدوحة، اليوم الاثنين، السفينة إم إس سي بويسيا وهي ثاني الفنادق العائمة التي تصل قطر، ضمن استعدادات البلاد لتوفير استضافة مميزة لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتعتبر السفينة (إم إس سي بويسيا) فندقا عصريا عائما من فئة 4 نجوم، يقدم خدمة فاخرة لمرتاديه من مشجعي البطولة، تعكسها مجموعة متنوعة من خيارات الغرف، من الكابينات التقليدية المطلة على البحر إلى الغرف ذات الشرفات والأجنحة الفاخرة، إضافة لإمكانيات متعددة لتناول الطعام وبرامج ترفيهية لجميع الأعمار.

ويضم الفندق 1265 كابينة، و3 برك سباحة وسبا ومركزا صحيا وسينما، بجانب المسبح وملاعب تنس وكرة سلة، إضافة إلى 4 خيارات لتناول الطعام و15 مقهى ومكانا للفعاليات.

وتعد الفنادق العائمة، واحدة من عدة تسهيلات تقدمها دولة قطر خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، المقرر انطلاقها الأحد المقبل، للمشجعين وتتيح لهم خيارات متعددة للحجز والإقامة طوال البطولة، بينها شقق وفلل وقرى للمشجعين والفنادق المعتادة.

وكان رئيس جهاز قطر للسياحة والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، قد أكد أمس أن تقديم الخدمة السكنية والترفيهية على متن الفنادق العائمة، يعكس التعاون والجهود المضنية المبذولة لتنظيم أفضل نسخة من بطولة كأس العالم في التاريخ.

وبحسب تقديرات مجموعة (ام اس سي كروزس) المالكة للفنادق العائمة الثلاثة التي تخدم البطولة فإن طاقتها الاستيعابية تصل إلى 10 آلاف سرير، وقد بلغت نسبة حجوزاتها في الأسبوع الأول من المونديال حدود 100%.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتنطلق البطولة بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب البيت في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.