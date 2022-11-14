جولة في ملعب لوسيل الذي يحتضن نهائي مونديال قطر 2022 (فيديو)

من المقرر أن يستضيف ملعب لوسيل نهائي كأس العالم قطر 2022 المقرر في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويتسع الملعب لنحو 80 ألف مشجع، ويجمع تصميمه بين الأواني اليدوية التراثية والفنار الذي يرشد السفن القادمة.

ويتمتع ملعب لوسيل بواجهة ذهبية مقوَّسة، ويجمع تصميمه بين الأواني اليدوية التي وصلت من العصر الذهبي للفنون في العالم الإسلامي والفنار الذي استُخدم قديمًا لإرشاد السفن عبر انبعاث الضوء من منافذه.

نتابع جولة داخل ملعب لوسيل مع الزميل محمد العادلي.