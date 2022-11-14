تقديرا لمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.. غزاوي يوزّع آلاف الورود ابتهاجا باستضافة قطر للمونديال (فيديو)

قام مواطن فلسطيني من قطاع غزة، الاثنين، بتوزيع ورود في شارع عام ابتهاجا باستضافة قطر لمباريات كأس العالم 2022، تقديرا لموقفها الداعم للقضية الفلسطينية.

وقال ماهر أبو دقة من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، إنه يعتزم توزيع 30 ألف وردة في الشارع المقابل لمتجره الخاص ببيع الأزهار، ابتهاجا باستضافة قطر للمونديال.

شاهد: فلسطيني يوزع الزهور مجانا على المشاة في الشوارع بمناسبة استضافة #قطر لكأس العالم 2022. pic.twitter.com/WjClGiBVoU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 14, 2022

وأضاف “هذا الحدث العالمي يحدث لأول مرة في الشرق الأوسط، وقطر دولة لها باع طويل في مساعدة الشعب الفلسطيني، وتوزيع الورود يأتي وفاء لها”.

وعبّر أبو دقة عن “تقديره لدولة قطر ومواقفها الداعمة للشعب والقضية الفلسطينية”.

وتستضيف قطر نهائيات مونديال كأس العالم من 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وينطلق مونديال 2022 بمباراة الافتتاح بين منتخبَي قطر والإكوادور على ملعب البيت في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.