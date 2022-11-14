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كأس العالم قطر 2022|قطر

أمير قطر يتفقد مركز قيادة بطولة كأس العالم 2022 (فيديو)

14/11/2022

تفقّد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، مركز قيادة بطولة كأس العالم 2022 في مقره الرئيسي بمركز الدوحة للمعارض.

وذكر بيان للديوان الأميري أن الشيخ تميم “اطلع على مركز عمليات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومركز قيادة العمليات الرئيسي للدولة المستضيفة برفقة رئيس فيفا جياني إنفانتينو”.

وأضاف البيان أن الشيخ تميم “تفقّد الاستعدادات والإجراءات المتخذة للحدث الرياضي العالمي لضمان تحقيق أعلى المعايير العالمية في التنسيق والمتابعة”.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم من 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وينطلق المونديال بمباراة الافتتاح بين منتخبَي قطر والإكوادور على ملعب البيت في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

المصدر : الجزيرة مباشر