أمير قطر يتفقد مركز قيادة بطولة كأس العالم 2022 (فيديو)

تفقّد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، مركز قيادة بطولة كأس العالم 2022 في مقره الرئيسي بمركز الدوحة للمعارض.

وذكر بيان للديوان الأميري أن الشيخ تميم “اطلع على مركز عمليات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومركز قيادة العمليات الرئيسي للدولة المستضيفة برفقة رئيس فيفا جياني إنفانتينو”.

وأضاف البيان أن الشيخ تميم “تفقّد الاستعدادات والإجراءات المتخذة للحدث الرياضي العالمي لضمان تحقيق أعلى المعايير العالمية في التنسيق والمتابعة”.

سمو الأمير المفدى يزور مركز قيادة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 الرئيسي بمركز الدوحة للمعارض في منطقة القصار. https://t.co/fPv5cEetuw pic.twitter.com/rxHqvYW4on — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) November 14, 2022

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم من 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وينطلق المونديال بمباراة الافتتاح بين منتخبَي قطر والإكوادور على ملعب البيت في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.