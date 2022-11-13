مبادرة لدعم الفِرق العربية في المونديال.. ومؤسسها يروي قصتها للجزيرة مباشر (فيديو)

قال فيصل التميمي مؤسس مبادرة الجمهور العربي إن فكرة تأسيس رابطة لتشجيع المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 ولدت منذ سنوات عدة.

وأضاف في لقاء مع برنامج (قطر22) على الجزيرة مباشر أن الأشهر الأخيرة شهدت الخطوات التنفيذية لتشكيل الرابطة.

وأوضح أنه كان هناك إقبال كبير من المقيمين العرب في قطر على المشاركة.

وأشار إلى أن المطلوب كان 5 آلاف مشجع، لكن العدد وصل إلى 16 ألفا، بينهم 76 مشرفًا ومدربًا.

"رابطة الجمهور العربي" مبادرة لدعم الفِرق العربية المشاركة في المونديال.. تعرّف على قصتها من مؤسسها #كأس_العالم_2022 #مونديال_قطر_2022 pic.twitter.com/1JN1v4nZqk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 13, 2022

وتنطلق بطولة نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمشاركة 32 منتخبًا، منها 4 منتخبات عربية هي: قطر والسعودية وتونس والمغرب.