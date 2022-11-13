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كأس العالم قطر 2022

مبادرة لدعم الفِرق العربية في المونديال.. ومؤسسها يروي قصتها للجزيرة مباشر (فيديو)

مبادرة المشجع العربي
انضم 16 ألف مشجع للمبادرة (المشجع العربي) (فيسبوك)
13/11/2022

قال فيصل التميمي مؤسس مبادرة الجمهور العربي إن فكرة تأسيس رابطة لتشجيع المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 ولدت منذ سنوات عدة.

وأضاف في لقاء مع برنامج (قطر22) على الجزيرة مباشر أن الأشهر الأخيرة شهدت الخطوات التنفيذية لتشكيل الرابطة.

وأوضح أنه كان هناك إقبال كبير من المقيمين العرب في قطر على المشاركة.

وأشار إلى أن المطلوب كان 5 آلاف مشجع، لكن العدد وصل إلى 16 ألفا، بينهم 76 مشرفًا ومدربًا.

وتنطلق بطولة نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمشاركة 32 منتخبًا، منها 4 منتخبات عربية هي: قطر والسعودية وتونس والمغرب.

المصدر : الجزيرة مباشر