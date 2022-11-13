مؤسسة أسباير زون تكشف عن فعالياتها الرياضية خلال المونديال (فيديو)
كشفت مؤسسة أسباير زون عن الفعاليات التي ستنظمها خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي ستشمل 10 فعاليات رياضية لجميع زوار قطر في مختلف الألعاب، بدءًا من 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وسيحظى جميع الزوار بفرصة للاستمتاع بأجواء رياضية مميزة، والحصول على تجربة استثنائية ستبقى راسخة في ذاكرتهم.
#قنا_إنفوجرافيك |#مونديال_قطر_2022..
الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير زون في تصريح لـ #قنا : أسباير زون تسخر كافة طاقاتها البشرية ومنشآتها لتسهيل استضافة المونديال #قنا_رياضي #كأس_العالم_قطر_2022#قطر_2022 pic.twitter.com/B4LpNnm37p
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 12, 2022
ومن بين العروض المقدَّمة 7 عروض مسرحية فنية، بالإضافة إلى معرض رياضي يستعرض رحلة كرة القدم القطرية بين عامي 1960 و2022، فضلًا عن العروض التقليدية الخليجية، والاحتفالية الخاصة باليوم الوطني لدولة قطر، إلى جانب فقرات خاصة بالفلكلور الفلبيني والعروض المقدَّمة من بعض الجاليات الأفريقية.
#مونديال_قطر_2022..
الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير زون في تصريح لـ #قنا : سنبذل قصارى جهدنا لجعل مونديال قطر الأفضل والأكثر تميزا#قنا_رياضي #كأس_العالم_قطر_2022#قطر_2022https://t.co/or64joWmxY pic.twitter.com/FMAQ8n54nr
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 12, 2022
وتسلط فعاليات أسباير زون الضوء على دور المؤسسة في رفع جودة مستوى الرياضة في قطر، والتوعية الصحية المجتمعية من مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي سبيتار، التي تشمل منطقة التثقيف والتوعية بنمط الحياة الصحية ومنطقة الفحص الطبي ومنطقة النشاط البدني.
ونجحت أسباير زون في ترك بصمة قوية الأثر بوصفها إحدى أيقونات الرياضة القطرية، وواحدة من أسباب نجاح استضافة المونديال وتنظيمه.
#قنا_فيديو |#كأس_العالم_قطر_2022..
أكاديمية أسباير مصنع نجوم الرياضة القطرية#قطر_2022#قنا_رياضي pic.twitter.com/Prvoa0Njir
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 12, 2022
وتمثّل المدينة الرياضية أسباير زون صرحًا رياضيًّا عالميًّا يلبي جميع المتطلبات الخاصة بالفعاليات، وإدارة المنشآت والمرافق الرياضية، وإدارة الخدمات المؤسسية في أسباير لوجستيكس.
يُذكر أن مؤسسة أسباير زون ستستضيف أعضاء الفيفا خلال المونديال من خلال السكن في فندق “الشعلة”، كما سيقيم المنتخب القطري في فندق بوتيك العزيزية، والمنتخب الأسترالي في سكن الطلاب بأكاديمية أسباير.
وستُستخدم الملاعب في حديقة أسباير للتدريب والتمرين خلال البطولة، فضلًا عن استضافة ملعب خليفة الدولي مباريات عدة.