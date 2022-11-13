كأس العالم قطر 2022.. كورنيش الدوحة يتحول إلى مسرح للعروض الحية والفعاليات خلال المونديال

ستتحول منطقة كورنيش الدوحة إلى أكبر مسرح للعروض الحية في العالم مع انطلاق صافرة مباراة الافتتاح لبطولة كأس العالم 2022 المقررة بين قطر والإكوادور على ملعب البيت، الأحد المقبل، وذلك من خلال الفعاليات الترفيهية المصاحبة للبطولة، والتي ستُختتم مع المباراة النهائية في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتم تحويل مسار المركبات بعيدًا عن الكورنيش لتوفير بيئة آمنة وسليمة للمشاة في المنطقة والرصيف البحري والشوارع الأخرى على طريق الكورنيش.

وسُيمنع دخول “الاسكوترات” ذات العجلات والدراجات الهوائية والنارية إلى منطقة الكورنيش والحدائق العامة والمواقع المكتظة بالمشاة خلال فترة كأس العالم، لكن سيتم السماح للسفن والقوارب بمزاولة عملها شرط أن تكون بعيدة عن منطقة التأمين البحرية، كما ستكون هناك تعليمات أمنية لأصحاب القوارب.

وتعد منطقة الدوحة المركزية وشارع الكورنيش من أهم المعالم السياحية والحيوية والحضارية في الدولة، لذلك أولتها الجهات القائمة على تنظيم كأس العالم اهتمامًا خاصًا عند التخطيط لعملية تطويرها لتظهر بشكل يعكس أهميتها السياحية والثقافية.

ونفذت الجهات المعنية مشروعًا لتطوير وتجميل الدوحة المركزية وشارع الكورنيش لإظهار الهوية القطرية أمام ضيوف الدولة خلال البطولة وكذلك ربط المناطق الداخلية للمشاة بعضها ببعض، بالإضافة إلى ربطها خارجيًا بالمناطق المحيطة بها، وإيجاد مناطق جديدة للمستخدمين، فضلًا عن ترميم المناطق الأثرية.

وتزينت الواجهة البحرية بأعمدة إنارة على شكل سعف النخيل الذي يعكس الموروث الثقافي القطري، كما تم إنشاء أنفاق للمشاة وساحات بهدف تسهيل حركة الرواد بين الكورنيش والجهة المتصلة بالأنفاق، مع إضافة بصمة جمالية على تلك الأنفاق والساحات من خلال تزويدها بالأعمال الفنية والمنحوتات لعدد من الفنانين القطريين والمقيمين، فضلًا عن إنشاء عدد من المقاهي المطلة مباشرة على البحر للمساهمة في جعل تجربة رواد الكورنيش أكثر تميزًا.

كما تم تزيين الكورنيش باستخدام 1440عمودًا على شكل سعف النخل، ليتماشى مع أشجار النخيل الممتدة على طول الكورنيش، بالإضافة إلى توفير 655 عمود إنارة ذات طابع مميز في منطقة مركز الدوحة.

وتضمن مشروع تطوير وتجميل الدوحة المركزية وشارع الكورنيش، توفير مواقف تتسع لأكثر من 7700 سيارة تحت الأرض بأماكن متفرقة في المدينة، بالإضافة إلى إنشاء 3 أنفاق للمشاة والدراجات الهوائية تربط بين الكورنيش ومدينة الدوحة، وهي أنفاق الدفنة، والكورنيش، والبدع، بالإضافة لإنشاء نفق متحف الفن الإسلامي المخصص للمشاة.

وشملت أعمال مشروع تطوير كورنيش الدوحة وتجميله توفير مقاهٍ عدة، وبعض المرافق الخدمية مثل الاستراحات المزودة ببرادات المياه الصالحة للشرب والمصليات وأماكن للوضوء، بالإضافة لشاشات عرض، ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية لتصبح متنفسًا صحيًا وآمنًا لزوار المنطقة لتشجيعهم على ممارسة الرياضة، بالإضافة لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار، فضلًا عن رصف الشوارع بأحجار طبيعية بطريقة تعكس الطابع الأثري والعمق التاريخي للمنطقة.

وشملت أعمال التجميل المركزية وشارع الكورنيش الصيانة وزراعة العديد من الأشجار والمسطحات الخضراء بهدف رفع جودة الحياة وتحسين المنظر العام للمنطقة، بالإضافة إلى مساهمتها في خفض درجات الحرارة وتوفير بيئة صحية داخل الأحياء السكنية وأماكن التجمعات الحيوية.

كما تم زراعة أكثر من 137 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء و940 شجرة و920 نخلة، مع المحافظة على الإرث البيئي لأشجار النخيل الموجودة في شارع الكورنيش وصيانتها نظرًا لأهميتها البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى زراعة 1360 شجرة وأكثر من 17 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء في منطقة مركز الدوحة.

كما تم توفير مسارات ومعابر للمشاة ومسارات للدراجات الهوائية تربط المراكز الحيوية كافة في المنطقة، ومسار للجري يبلغ طوله 7 كيلومترات، ويربط مسار طريق المطار وراس بو عبود امتدادًا إلى طريق لوسيل، بالإضافة لإنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول كيلومتر واحد بمنطقة مركز الدوحة، والتي تم تصميمها للاستخدام من قبل ذوي الإعاقة.