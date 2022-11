كأس العالم.. فيفا يسلط الضوء على المعز علي نجم المنتخب القطري

يستعد نجم المنتخب القطري لكرة القدم المعز علي لاعب نادي الدحيل لخوض غمار نهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022 التي ستنطلق، الأحد المقبل، حيث يتنافس المنتخب القطري ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات الإكوادور والسنغال وهولندا.

وسلّط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تقرير له، اليوم، الضوء على المعز علي الذي يلعب مهاجمًا، ويُجيد كذلك اللعب في الجناح المهاجم الأيمن والأيسر ويتقن اللعب بقدمه اليُمنى.

وأشار تقرير فيفا إلى أن المعز بدأ اللعب مع نادي مسيمير حين كان في السابعة من عمره، ثم انتقل إلى أكاديمية أسباير، وقد قضى فترة شبابه في نادي الدحيل باسمه القديم (لخويا)، ثم لعب عام 2015 مع الفريق الأول لنادي لاسك النمساوي بعدما انضم له في يوليو/تموز من العام نفسه.

وأوضح التقرير أن علي لعب في بلجيكا والنمسا وإسبانيا، وعلى مستوى الفريق الأول، لعب لأندية لاسك النمساوي وليونيسا الإسباني والدحيل القطري.

وانتقل المعز من لاسك إلى ليونيسا الإسباني في يناير/كانون الثاني 2016، وبقي معه حتى يوليو من العام نفسه، ومن ثم عاد إلى الدحيل الذي لعب معه أول مباراة مع الفريق الأول في 17 سبتمبر/أيلول 2016.

وذكر تقرير فيفا أن عدد مباريات المعز على مستوى الأندية هي: 9 مباريات مع لاسك، منها 7 مباريات في دوري الدرجة الثانية النمساوي، ومباراتان في كأس النمسا، و10 مباريات مع ليونيسا جميعها في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وعن المباريات التي لعبها نجم المنتخب القطري مع ناديه الحالي الدحيل حتى انطلاق كأس العالم 2022، لعب المعز 163مباراة منها: 114 مباراة في الدوري القطري، و6 مباريات في كأس الأمير، ومباراتان في كأس قطر، و39 مباراة في دوري أبطال آسيا، ومباراة واحدة في كأس العالم للأندية.

وعن الأهداف التي سجّلها وصنعها على مستوى الأندية، أوضح التقرير أن علي سجل هدفًا وحيدًا مع لاسك وصنع 3 أهداف جميعها كانت في الدوري النمساوي الدرجة الثانية، وهدفًا وحيدًا مع ليونيسا كان في دوري الدرجة الثانية الإسباني، و50 هدفًا مع الدحيل.

وعن تاريخ المعز مع المنتخب القطري، ذكر التقرير أن علي لعب أول مباراة مع المنتخب القطري في الثامن من أغسطس/آب 2016 وكانت ودية أمام العراق وانتهت بفوزه ورفاقه 2-1.

وأشار فيفا إلى أن علي لعب مع المنتخب القطري 82 مباراة منها 7 مباريات في كأس آسيا و5 مباريات في الكأس الذهبية و3 مباريات في كوبا أمريكا و 12 مباراة في تصفيات كأس العالم، و4 مباريات في كأس الخليج العربي، و56 مباراة ودية.

وسجّل المعز 39 هدفًا مع منتخب قطر، وصنع 12 هدفًا.

وأوضح التقرير أن علي حقق إنجازات كبيرة مع ناديه الدحيل، إذ تُوّج معه بالدوري القطري 3 مرات وكأس الأمير مرتين وكأس قطر مرة واحدة.

HH the Amir presents the trophy to the 2022 champions Al Duhail, led by their captain @Moezali_ pic.twitter.com/31GTaWsZFR

— Qatar Football Live (@QFootLive) March 18, 2022