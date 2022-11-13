قطر.. لجنة المشاريع والإرث تقدّم نصائح للجماهير بشأن التنقل بين ملاعب المونديال (فيديو)

دعت اللجنة العليا للمشاريع والإرث جماهير كرة القدم إلى التخطيط الجيد لتنقلاتهم قبل انطلاق فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022.

ونشرت اللجنة العليا على موقعها الإلكتروني مجموعة من المعلومات التي من شأنها تسهيل تجربة تنقّل المشجعين خلال فترة البطولة، والتي اشتملت على دليل التنقل إلى ملاعب البطولة الثمانية، ومنطقة وسط الدوحة، والتنقلات اليومية، وخدمات ومرافق النقل للمشجعين من ذوي الإعاقة.

ويتعيّن على المشجعين التعرف على خيارات التنقل المتنوعة، والتخطيط لرحلاتهم قبل وقت كافٍ من انطلاق صافرة البداية للمباراة الافتتاحية في السابعة من مساء يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في ملعب البيت، بين منتخبَي قطر والإكوادور.

وسيشهد دور المجموعات 4 مباريات في اليوم الواحد، من 21 نوفمبر الجاري إلى 2 ديسمبر/كانون الأول.

وأوصت اللجنة العليا سكان قطر باستخدام سياراتهم الخاصة للانتقال إلى ملاعب البطولة لحضور المباريات، بينما نصحت المشجعين القادمين من خارج البلاد باستخدام المواصلات العامة، التي تشمل مترو الدوحة وخدمات الحافلات المختلفة، إضافة إلى خدمة حافلات النقل السريع من وإلى ملاعب البطولة.

وينبغي على المشجعين تخصيص 15 دقيقة على الأقل سيرًا على الأقدام من نقطة الإنزال إلى الملعب، سواء من السيارة أو المترو أو الحافلة.

ونصحت اللجنة العليا المشجعين بحمل عبوة مياه خلال سيرهم إلى الملاعب.

وتتوفر لجماهير كأس العالم خيارات متنوعة من وسائل النقل، تشمل مترو الدوحة، وحافلات النقل السريع، والسيارات الخاصة، ومركبات الأجرة، وسيارات التطبيقات الذكية مثل أوبر وكريم.

وتبدأ خدمات النقل قبل 4 ساعات من انطلاق المباراة، وتستمر حتى 90 دقيقة بعد صافرة النهاية.

المهندس علي محمد علي العلي، نائب المدير العام لعمليات البطولة، في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: تخصيص 75 ألف موقف بالملاعب لخدمة المواطنين والمقيمين وننصحهم بالوصول للملاعب بسياراتهم الخاصة، وإلى وسط الدوحة من خلال المترو أو خدمة إركن وتنقل#جريدة_الراية #قطر| @roadto2022news pic.twitter.com/TpfIvZ5LMP — الراية القطرية (@alraya_n) November 3, 2022

وتقع 5 من ملاعب البطولة على مسافة قريبة سيرًا على الأقدام من محطات المترو، وهي ملاعب أحمد بن علي والمدينة التعليمية وخليفة الدولي ولوسيل و974، بينما سيجري تشغيل خدمات الحافلات بين الملاعب الثلاثة المتبقية، وهي البيت والجنوب والثمامة، ومحطات المترو الأقرب لكل منها في أيام المباريات.

ويقع ملعب أحمد بن علي على مسافة 10 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة مترو الرفاع على الخط الأخضر، بالقرب من قطر مول.

ويقع ملعب المدينة التعليمية على مسافة 10 دقائق مشيًا من محطة مترو المدينة التعليمية، على الخط الأخضر، أما ملعب خليفة الدولي فيبعد 10 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة مترو المدينة الرياضية، على الخط الذهبي.

ويقع ملعب لوسيل على مسافة 15 دقيقة مشيًا من محطة مترو لوسيل، على الخط الأحمر، ويبعد ملعب (974) المسافة نفسها تقريبًا عن محطة راس بو عبود، على الخط الذهبي.

ويحتاج المشجعون إلى استخدام الحافلة لمدة 25 دقيقة للوصول من محطة مترو لوسيل على الخط الأحمر إلى ملعب البيت، ثم 15 دقيقة سيرًا على الأقدام من موقف الحافلات إلى الملعب.

وللوصول إلى ملعب الجنوب يمكن استخدام الحافلة لمدة 15 دقيقة من محطة مترو الوكرة على الخط الأحمر، بالإضافة إلى 10 دقائق مشيًا.

أما ملعب الثمامة فيمكن الوصول إليه من محطة مترو المنطقة الحرة على الخط الأحمر، ثم استخدام الحافلة لمدة 20 دقيقة، وبعدها المشي لمدة 25 دقيقة.

وسيجري تشغيل خدمة حافلات النقل السريع إلى الملاعب من 5 مواقع، هي بروة مدينتنا وسوق واقف شمالًا، ومهرجان الفيفا للمشجعين، ومنطقة الخليج الغربي، وبروة براحة الجنوب.

ودعت إدارة عمليات النقل في اللجنة العليا سكان قطر إلى استخدام سياراتهم لحضور المباريات، والاستعداد للمشي نحو 20 دقيقة على الأقل بعد ركن السيارة.

وأوضحت اللجنة العليا أن خدمات (اركن وتنقل) تتوفر لخدمة ملاعب المدينة التعليمية و974 ولوسيل، وسيتمكن الجمهور من استخدام ترام المدينة التعليمية من إحدى مناطق (اركن وتنقل).

وتقع نقاط مناطق الإنزال والتحميل على مقربة من الملاعب الثمانية، لخدمة سيارات الأجرة وسيارات التطبيقات الذكية، ويتعيّن على المشجعين الاستعداد للمشي لمدة 20 دقيقة على الأقل بعد النزول من السيارة.