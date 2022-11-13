بعد جولة في 54 دولة.. النسخة الأصلية لكأس العالم تصل إلى قطر (فيديو)

وصلت، صباح اليوم الأحد، إلى الدوحة النسخة الأصلية لكأس العالم في نهاية جولتها العالمية التي شملت أكثر من 50 دولة ومنطقة، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022.

وبثت شبكة بى إن سبورت الرياضية القطرية مشاهد مباشرة لوصول المُجسم عبر طائرة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتُمنح الكأس إلى المنتخب الفائز بالبطولة، لكنها تبقى ملكًا للاتحاد الدولي، وهي مصنوعة من الذهب الخالص ويبلغ وزنها 6.142 كيلوغرامات ومنقوش على سطحها صورة لشخصين يحملان الكرة الأرضية عاليًا، ويرجع تصميمها الحالي إلى عام 1974.

ومثّلت الجولة الترويجية فرصة للجماهير من أجل مشاهدة كأس العالم الأصلية التي سيتنافس عليها 32 منتخبًا ويقتنصها المنتخب الفائز بالمباراة النهائية على ملعب لوسيل في 18 ديسمبر المقبل.

وتنطلق بطولة قطر 2022 بمباراة الافتتاح بين منتخبَي قطر والإكوادور على ملعب البيت في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.