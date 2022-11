وصول سفينتين بريطانيتين للمشاركة في تأمين المونديال ومشجعون يقطعون 10 آلاف كيلومتر لدعم منتخبهم

استقبلت القوات البحرية القطرية سفينتين قادمتين من بريطانيا للمشاركة في تأمين بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

ويأتي وصول السفينتين ضمن اتفاقيات التعاون التي أبرمتها وزارة الدفاع القطرية مع بلدان عدة لتأمين البطولة التي تنطلق فعاليتها في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

من ناحية أخرى، وصل إلى الدوحة 4 مشجعين من الأرجنتين، بالدراجات الهوائية قادمين من جنوب أفريقيا، لتشجيع منتخب بلادهم في كأس العالم فيفا قطر 2022.

وقطع الأصدقاء الأربعة (لوكاس ليديزما، ولياندرو بيجي، وسيلفيو جاتي، وماتياس فيرسيسي) أكثر من 10 آلاف كيلومتر، من جنوب مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا إلى قطر مرورًا بـ15 دولة في قارتي أفريقيا وآسيا.

وكان في استقبالهم على كورنيش الدوحة حشد من المشجعين، حيث أعرب الأصدقاء عن سعادتهم بالوصول أخيرًا إلى أرض المونديال، وتطلعهم إلى أن تسهم رحلتهم، التي استمرت 177 يوما، في تغيير الأفكار المغلوطة عن العالم العربي والمنطقة.

وقال قائد فريق الدرّاجين، لوكاس ليديزما، إن كل يوم في هذه الرحلة الطويلة شكّل مغامرة رائعة على مدى الأشهر القليلة الماضية، منذ انطلاقهم من جنوب أفريقيا في شهر مايو/أيار الماضي.

وكشف أنهم صادفوا الكثير من الأشخاص الذين استقبلوهم في بيوتهم -في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط- وساعدوهم على التعرف على ثقافاتهم وتقاليدهم، وقدموا لهم الطعام والإقامة في منازلهم.

وكان الرحّالة الأربعة قد قرروا القيام بهذه المغامرة بعد أن تأهل منتخب بلادهم للمشاركة في المونديال، وليست هي المرة الأولى، إذ سبق أن سافروا بالدراجات الهوائية، للمشاركة في عدد من الأحداث الرياضية الكبرى، مثل أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وكأس العالم في روسيا 2018.

Group G is ready for action 🎥

🇧🇷 ʙʀᴀᴢɪʟ

🇷🇸 ꜱᴇʀʙɪᴀ

🇨🇭 ꜱᴡɪᴛᴢᴇʀʟᴀɴᴅ

🇨🇲 ᴄᴀᴍᴇʀᴏᴏɴ

Drop the flag of the team you’re supporting at #Qatar2022 ⤵️ pic.twitter.com/3EAXIPV63g

— Road to 2022 (@roadto2022en) November 11, 2022