ملعب لوسيل.. فنار ضخم يُرشد المشجعين من أنحاء العالم (فيديو)

يستضيف ملعب لوسيل نهائي كأس العالم قطر 2022، وهو الملعب الأكبر من حيث القدرة الاستيعابية، إذ يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع.

ويتمتع ملعب لوسيل بواجهة ذهبية مقوَّسة، ويجمع تصميمه بين الأواني اليدوية التي وصلت من العصر الذهبي للفنون في العالم الإسلامي والفنار الذي استُخدم قديمًا لإرشاد السفن عبر انبعاث الضوء من منافذه.

وتساعد الفتحات الموجودة في الواجهة الخارجية للملعب على تداخل الضوء والظل، مما يساعد في إضاءة الملعب بعد ساعات المغرب، وكأنه فنار ضخم يُرشد المشجعين من أنحاء العالم إلى موقعه.

قصة ملعب لوسيل نتابعها في تقرير الزميل أحمد درويش.