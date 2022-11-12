كأس العالم قطر 2022.. جزيرتا اللؤلؤة وجيوان تستعدان لاستقبال ضيوف المونديال (فيديو)

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان في العاصمة القطرية الدوحة، عن برنامجها لاستقطاب الزوار والسياح خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم السبت، أن البرنامج يضم مشاريع جديدة تترافق مع برامج ترفيهية تناسب جميع الفئات، فضلا عن أنشطة متنوعة على مدار شهر كامل موزعة على مساحة جزيرة اللؤلؤة التي تضم أكثر من 360 علامة تجارية نشطة من محلات ومطاعم ومقاهٍ ومنافذ الترفيه والخدمات المتنوعة.

جزيرة اللؤلؤة في حلّة مونديالية..

معالم وخدمات جديدة وفعاليات مصاحبة لاستقطاب أكبر عدد من زوار #كأس_العالم_قطر_2022#قنا #عالوعد pic.twitter.com/0HeoilGQHi — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 12, 2022

وأشارت إلى انضمام نادي (كورنثيا) لليخوت في (بورتو أرابيا) إلى لائحة المعالم الأساسية، مع قرب افتتاحه أمام عشاق الإبحار وأصحاب اليخوت، إضافة إلى افتتاح فرع مطعم (كاي سونغبيرد) المعروف في لندن.

السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية يطلعنا على أبرز الفعاليات التي ستقام في مدينة اللؤلؤة خلال بطولة كأس العالم برنامج #أهلا_بالعالم #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/gIkMoeAv5u — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 12, 2022

كما أشارت إلى الإطلاق الرسمي لنادي “جيوان” للغولف في جزيرة جيوان، إضافة إلى فعالية (كرنفال كارتييه) العالمية بإشراف (فستي غروب) الجهة المشرفة على كرنفال البندقية الشهير، وذلك بالتوازي مع تقديم نخبة من الفنانين والموسيقيين والبهلوانيين من حول العالم استعراضا متجولا مع عروض سيارة متنقلة في مدينا سنترال.

ولفتت إلى تنظيم نموذجين احتفاليين في بورتو أرابيا، أحدهما عربي النكهة والطابع حيث سيتم استعراض مجموعة من الحرف اليدوية والسلع التقليدية من تراث قطر العريق مصحوبة بأنشطة ثقافية، والآخر عصري مع عرض “نبض بورتو” الذي تمتزج خلاله الأضواء وموسيقى الـ”دي جي” مع العمران الفني.

الشركة المتحدة للتنمية تعلن عن برنامجها خلال بطولة #كأس_العالم_قطر_2022 الذي يضم مشاريع جديدة تترافق مع برامج ترفيهية تناسب جميع الفئات#قنا https://t.co/EmPd7kxhsD pic.twitter.com/OoE2iCXSDR — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 12, 2022

وأضاف البيان أنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على بحيرة البط وشاطئ سنترال وممشى صور اللؤلؤة وغيرها من المحطات والمعالم الترفيهية للزوار خلال زيارتهم لجزيرة اللؤلؤة.

الشركة المتحدة للتنمية تعلن عن توقيع ثلاث اتفاقيات في مشاريع رئيسية بجزيرة اللؤلؤة-قطر. لتشغيل "مدرسة المتحدة الدولية" وعقد إنجاز الأعمال الإنشائية للمدرسة وعقد تصميم وبناء ثلاث مجمّعات سكنية ضمن منطقة فلورستا جاردنز في جزيرة اللؤلؤة-قطر. pic.twitter.com/5sw5L4kqMH — حسن الساعي (@Hassan_alsai) July 18, 2019

ويُعَد شاطئ سنترال الواقع وسط جزيرة اللؤلؤة عائليا بامتياز مع وجود بركة وألعاب مائية للصغار، وبركة رئيسية للكبار تتصل بشاطئ رملي اصطناعي، بالإضافة إلى مرافق للاستحمام وتغيير الملابس وأكشاك المأكولات. وبجوار هذا الشاطئ تقع بحيرة البط التي تحتوي على بركة مائية كبيرة مخصصة للبط، حيث يمكن لجميع أفراد لعائلة الاستمتاع بإطعام البط وركوب قوارب التجديف، إلى جانب الاستمتاع بمساحات عشبية خضراء ومضمارين، أحدهما للمشي والهرولة، والآخر لركوب الدراجات الهوائية، كما يتضمن المكان نافورة مياه يصل ارتفاعها إلى 15 مترا.