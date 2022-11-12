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كأس العالم قطر 2022|قطر

كأس العالم قطر 2022.. جزيرتا اللؤلؤة وجيوان تستعدان لاستقبال ضيوف المونديال (فيديو)

جزيرة اللؤلؤة في حلّة مونديالية.. معالم وخدمات جديدة وفعاليات مصاحبة لاستقطاب أكبر عدد من زوار كأس العالم
12/11/2022

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان في العاصمة القطرية الدوحة، عن برنامجها لاستقطاب الزوار والسياح خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم السبت، أن البرنامج يضم مشاريع جديدة تترافق مع برامج ترفيهية تناسب جميع الفئات، فضلا عن أنشطة متنوعة على مدار شهر كامل موزعة على مساحة جزيرة اللؤلؤة التي تضم أكثر من 360 علامة تجارية نشطة من محلات ومطاعم ومقاهٍ ومنافذ الترفيه والخدمات المتنوعة.

وأشارت إلى انضمام نادي (كورنثيا) لليخوت في (بورتو أرابيا) إلى لائحة المعالم الأساسية، مع قرب افتتاحه أمام عشاق الإبحار وأصحاب اليخوت، إضافة إلى افتتاح فرع مطعم (كاي سونغبيرد) المعروف في لندن.

كما أشارت إلى الإطلاق الرسمي لنادي “جيوان” للغولف في جزيرة جيوان، إضافة إلى فعالية (كرنفال كارتييه) العالمية بإشراف (فستي غروب) الجهة المشرفة على كرنفال البندقية الشهير، وذلك بالتوازي مع تقديم نخبة من الفنانين والموسيقيين والبهلوانيين من حول العالم استعراضا متجولا مع عروض سيارة متنقلة في مدينا سنترال.

ولفتت إلى تنظيم نموذجين احتفاليين في بورتو أرابيا، أحدهما عربي النكهة والطابع حيث سيتم استعراض مجموعة من الحرف اليدوية والسلع التقليدية من تراث قطر العريق مصحوبة بأنشطة ثقافية، والآخر عصري مع عرض “نبض بورتو” الذي تمتزج خلاله الأضواء وموسيقى الـ”دي جي” مع العمران الفني.

وأضاف البيان أنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على بحيرة البط وشاطئ سنترال وممشى صور اللؤلؤة وغيرها من المحطات والمعالم الترفيهية للزوار خلال زيارتهم لجزيرة اللؤلؤة.

ويُعَد شاطئ سنترال الواقع وسط جزيرة اللؤلؤة عائليا بامتياز مع وجود بركة وألعاب مائية للصغار، وبركة رئيسية للكبار تتصل بشاطئ رملي اصطناعي، بالإضافة إلى مرافق للاستحمام وتغيير الملابس وأكشاك المأكولات. وبجوار هذا الشاطئ تقع بحيرة البط التي تحتوي على بركة مائية كبيرة مخصصة للبط، حيث يمكن لجميع أفراد لعائلة الاستمتاع بإطعام البط وركوب قوارب التجديف، إلى جانب الاستمتاع بمساحات عشبية خضراء ومضمارين، أحدهما للمشي والهرولة، والآخر لركوب الدراجات الهوائية، كما يتضمن المكان نافورة مياه يصل ارتفاعها إلى 15 مترا.

المصدر : الجزيرة مباشر